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Sağlık Bakanlığı 11 bin 317 işçi alımı kura sonuçları açıklandı

Sağlık Bakanlığı kura sonuçları açıklandı. Sağlık Bakanlığı 11 bin 317 işçi alımı kura çekimi 28-29 Aralık 2022 tarihlerinde canlı yayında gerçekleştirildi. 28 Kasım ile 2 Aralık tarihleri arasında başvurularını tamamlayan adaylar Sağlık Bakanlığı kura sonuçları nihai isim listesini sorguluyor. İşte 2022 Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları sorgulama ekranı...

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  • TIKLA, ÖĞREN! Sağlık Bakanlığı kura sonuçları açıklandı! 2022 Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonucu nihai isim listesi sorgulama ekranı

    Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi sonuçları açıklandı. 28 Aralık Çarşamba günü başlayan Sağlık Bakanlığı 11 bin 317 işçi alımı kura çekimi 29 Aralık Perşembe günü sona erdi. Kuraların çekilmesiyle gözler Sağlık Bakanlığı kura sonuçları isim listesine çevrildi. İşte 2022 Sağlık Bakanlığı kura çekimi sonuçları ve isim listesi sorgulama ekranı...
  • TIKLA, ÖĞREN! Sağlık Bakanlığı kura sonuçları açıklandı! 2022 Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonucu nihai isim listesi sorgulama ekranı

    İŞÇİ ALIMI BAŞVURULARI 2 ARALIK'TA TAMAMLANDI!

    Sağlık Bakanlığı 11 bin 317 işçi alımı başvuruları, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) esube.iskur.gov.tr adresi üzerinden 28 Kasım ila 2 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirildi. 
  • TIKLA, ÖĞREN! Sağlık Bakanlığı kura sonuçları açıklandı! 2022 Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonucu nihai isim listesi sorgulama ekranı

    SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ 28 ARALIK'TA BAŞLADI

    Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi 28 Aralık 2022 tarihinde noter huzurunda başladı. 11 bin 317 işçinin kura çekimi noter huzurunda gerçekleştirilecek.

    Kura çekimi sabah saat 09.00 ile akşam 18.00 saatleri arasında aşağıda belirtilen illerde noter huzurunda gerçekleştirilecek.
  • TIKLA, ÖĞREN! Sağlık Bakanlığı kura sonuçları açıklandı! 2022 Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonucu nihai isim listesi sorgulama ekranı

    SAĞLIK BAKANLIĞI KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI!

    T.C. Sağlık Bakanlığı taşra teşkilatı hizmet birimlerine 4857 sayılı İş Kanunu ile mezkûr Kanuna dayanılarak çıkarılan, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca 11.317 sürekli işçi alımı için 28/11/2022 – 02/12/2022 tarihleri arasında İŞKUR tarafından il ve meslek bazında başvurular tamamlandı.

    İl ve mesleklere göre ilan edilen kadro sayısı kadar asıl ve asıl sayı kadar da yedek aday için kura ile yerleştirme işlemi, Türkiye Noterler Birliği çekiliş programı ile noter huzurunda 28-29 Aralık 2022 tarihlerinde Bakanlığın Bilkent Yerleşkesinde gerçekleşecek.

    Sağlık Bakanlığı kura sonuçları https://iscisonuc.saglik.gov.tr internet adresinden ilan edildi.
  • TIKLA, ÖĞREN! Sağlık Bakanlığı kura sonuçları açıklandı! 2022 Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonucu nihai isim listesi sorgulama ekranı

    SAĞLIK BAKANLIĞI SONUCU SORGULAMASI NASIL YAPILIR?

    Kura çekilişi illerin trafik koduna göre sıralı şekilde, her bir il ve meslek için ayrı ayrı yapılacaktır. Kura sonuçları açıklandıktan sonra aşağıdaki ekrandan isim listelerini sorgulayabilirsiniz.

    SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI KURA SONUCU VE İSİM LİSTESİ

    Not: Yoğunluktan dolayı sayfa geç açılabilmektedir.
  • TIKLA, ÖĞREN! Sağlık Bakanlığı kura sonuçları açıklandı! 2022 Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonucu nihai isim listesi sorgulama ekranı

    SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI BRANŞ VE KADRO DAĞILIMI

    Sağlık Bakanlığı'nın taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 5 bin 80 temizlik görevlisi, 3 bin 559 güvenlik görevlisi (silahsız), 791 klinik destek elemanı, 604 hasta karşılama ve yönlendirme görevlisi, 275 elektrikçi, 188 boyacı, 121 marangoz, 284 ısıtma ve sıhhi tesisatçı, 261 bilgisayar sistem kurulum, bakım, onarım ve arıza giderme elemanı, 154 biyomedikal cihaz teknolojileri servis destek elemanı olmak üzere toplam 11 bin 317 sürekli işçi alımı yapılacak.

Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram
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