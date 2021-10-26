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Popüler kısa video platformu TikTok’un içerik üreticileri, Temmuz ayında genişletilmiş bir formatta daha uzun süreli videolar yayınlamaya başlamıştı. Bu kapsamda TikTok, Temmuz ayından bu yana sunulan bir dakikadan uzun videolarla dünya çapında 5 milyardan fazla günlük görüntülemeye ulaştığını açıkladı. TikTok, kullanıcıların çekip, paylaştığı uzun videoların ortalama uzunluğunun 2.14 dakika olduğunu duyurdu.

Vlog veya günlük çekilen videoların dünya çapında TikTok’ta uzun video için en uygun içerik olduğuna dikkat çekildi. Yapılan açıklamaya göre bu durum, insanların birbirleri hakkında daha geniş bilgi edinmesine olanak sağlıyor.

VLOG’LAR İLE ÖNE ÇIKARILACAK

Video odaklı sosyal paylaşım platformu TikTok, #DünyamıKeşfet kampanyasını da başlattı. “Dünyamı Keşfet” daha uzun videolar aracılığıyla hikayelerinianlatan ve yaratıcılıklarını sergileyen popüler içerik üreticilerini ön plana çıkarıyor.

New York Buffalo Üniversitesi'nden Sosyal Psikoloji Uzmanı Doç.Dr. Shira Gabriel, uzun videoların özellikle tercih edilme sebebinin insanların başkaları hakkındaki öngörüleri olduğunu vurguladı.

Gabriel, uzun videolar ve vlog’lar ile ilgili olarak şunları söyledi:

"Eğlence çok kişisel bir kavram. Bir kişinin ilginç ve ilham verici bulduğu detaylar, arkadaş veya ailesininkinden çok farklı olabilir. Yine de vlog içeriği dünya çapında popüler görünüyor. Bunun nedeni popüler kişileri, ünlüleri veya içerik üreticilerini vloglarını izlediğimizde; günlük yaşamlarına bir göz atıyoruz. Onlara daha bağlı olduğumuzu hissediyoruz. Vloglar gerçek hayatla bağlantı kurmamızı sağlayan içerikler oldu. Araştırmalar gösteriyor ki bu tarz içerikler özellikle insanları dünyayla daha bağlantılı ve etkileşimli hissettirebiliyor. Bunu çoğu zaman fark etmesek de vloglar, bizi bu mecralara geri getiren şeylerden biri."