Tiktok faciası! Yanlışlıkla kendini yaktı 0:00 / 0:00

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ABD'nin Oregon eyaletinde yaşayan 13 yaşındaki bir kız çocuğu, sosyal medyada gördüğü bir videoyu taklit etmeye çalışırken üçüncü derece yanıklara maruz kaldı. İki haftadan fazla bir süredir hastanede olan Destini Crane'in ailesi, bu tür olayların başkalarının da başına gelmemesi için uyarıda bulundu.

ÜÇ KEZ AMELİYATA ALINDI

ABC News'te yer alan habere göre, boynu, omuzları, sağ kolu ve parmakları ciddi şekilde yanan Crane, üç kez ameliyata alındı.

Abla Andrea Crane, olayın 13 Mayıs'ta evlerinin banyosunda meydana geldiğini söyledi. Destini, şu anda başına gelenleri anlatmak için konuşamıyor. Ancak Anne Kimberly Crane'in dediğine göre "TikTok için yaşayan" yedinci sınıf öğrencisi bir TikTok videosunu taklit ediyordu. Destini Crane'in bir ayna üzerine yanıcı bir sıvı sürdükten sonra onu ateşe vermesiyle yandığı belirtildi.

TEDAVİSİ ÖMÜR BOYU SÜRECEK

Kimberly Crane, Destini'nin telefonunu aldıklarında TikTok'un hala video kaydettiğini söyledi. O günden beri yoğun bakım ünitesinde olan Destini'nin daha fazla bakım için yakında yanık ünitesine taşınabileceğini umut ettiklerini söyledi.

Destini'nin kolunu yeniden kullanabilmesi, boynu, omuzları ve parmaklarını hareket ettirebilmesi için rehabilitasyon da dahil olmak üzere muhtemelen birkaç aya daha ihtiyacı olacağı belirtildi.

Andrea Crane, "Yanıklar nedeniyle sınırlı hareket kabiliyetine sahip olacak. Fizik tedavisi ömür boyu sürecek" açıklamasında bulundu.