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TikTok'un sahibi ByteDance akıllı telefon pazarına giriyor

HABERTURK.COM

Çinli ByteDance kendi akıllı telefonunu piyasaya sunmaya hazırlanıyor. Firmanın TikTok, Toutiao gibi popüler uygulamaları telefonda önceden yüklü şekilde yer alacak. ByteDance bu hamlesiyle kullanıcı tabanını genişletip, 14.8 milyar dolarlık gelir hedefine daha hızlı ulaşmayı umuyor. Selim Karahan derledi

TikTok telefon

75 milyar dolarlık piyasa değriyle dünyanın en değerli 'startup'ı olan Çinli ByteDance kendi akıllı telefonunu çıkarmaya hazırlanıyor. The Financial Times'ın konuya yakın iki kaynağa dayandırdığı haberine göre Türkiye'de de her geçen gün popülaritesi artan TikTok uygulamasının da sahibi olan ByteDance'in telefonunda, firmanın uygulamaları yüklü olarak gelecek. Pekin merkezli ByteDance'in bünyesinde TikTok'un yanında haber ve ilginç içerik platformu Toutiao, mesajlaşma uygulaması Feiliao gibi Türkiye'de çok bilinmese de Çin'de oldukça popüler olan uygulamalar yer alıyor. ByteDance'in 2019 başı itibarıyla tüm platformlarındaki aylık aktif kullanıcı sayısı 900 milyona yaklaşmış durumda. 

GELİRİNİ 2 KATINA ÇIKARMAK İSTİYOR

Bu 900 milyonun yaklaşık 500 milyonunu TikTok kullanıcılarından oluşuyor. Firma bunun yanında Spotify'a rakip bir müzik uygulaması da ççıkarmaya hazırlanıyor. ByteDance geçtiğimiz yıl ekim ayında 3 milyar dolarlık yatırım almış, böylece değeri 75 milyar dolara ulaşmıştı. Firma geçtiğimiz yıl 7.5 milyar dolar gelir elde etti. Bu yılki gelir hedefi ise 14.8 milyar dolar. Firmanın özellikle TikTok sayesinde dünyadaki kullanıcı tabanı hızla büyüse de gelirini iki katına çıkarması için daha fazlasına ihtiyaç duyuyor. TikTok indirmelerinin geçtiğimiz ocak ayında bir önceki ocak ayına göre yüzde 275 arttığı bildirilmişti. 

OCAK AYINDA DEDİKODUSU ÇIKMIŞTI

Uzmanlar firmanın kullanıcı sayısını benzer hızlarla artırması için kendi uygulamalarının yüklü olduğu cihazlara ihtiyaç duyduğunu belirtiyor. The Financial Times'ın haberi bu yüzden yeni bir gelişme olsa da birçoklarını şaşırtmadı. Ocak ayında firma akıllı telefon üreticisi Smartisan'dan belli patentler satın almış ve çalışan transferi gerçekleştirmişti. ByteDance bu transferleri eğitim alanında yeni çalışmalar gerçekleştirmek için yaptığını açıklamıştı. Ancak Smartisan'ın eğitim alanında pek de faaliyetinin bulunmaması, ByteDance'in cihaz üreteceği dedikodularının çıkmasına sebep olmuştu. Şu ana kadar firmadan Financial Times'ın haberine herhangi bir yalanlama gelmedi.   

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