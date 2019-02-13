Sosyal medya ve internet dünyasında 2018 yılına damgasını vuran TikTok uygulamasına ilişkin güncel rakamlar açıklandı. Buna göre 150’den fazla ülkede 500 milyon aylık aktif kullanıcısı bulunan TikTok’ta Türkiye dünya üçüncülüğüne yerleşti.
Android ve iOS platformlarında yıllık toplam indirilme sayısına göre yapılan değerlendirmeye göre TikTok’un en popüler olduğu ülke ise Hindistan oldu.
Araştırma ve veri analiz kuruluşları Statista ile Priori Data’nın tespitlerine göre 2018’de TikTok uygulaması Hindistan’da 120 milyon indirilme sayısına ulaştı. Hindistan’ın ardından 39.6 milyon ile ABD ikinci olurken, geçen yıl Türkiye’de ise TikTok 28.4 milyon kez indirildi.
Açıklanan verilere göre Türkiye’nin ardından ise sırasıyla 24.3 milyonla Rusya, 19.7 milyonla Meksika, 18.4 milyonla Brezilya, 11.8 milyonla Pakistan ve 9.7 milyon indirme ile Suudi Arabistan yer aldı.
İşte Statista'nın paylaştığı 2018 yılında TikTok uygulamasını en çok indiren ülkeler:
TÜRKİYE’DE EN ÇOK İNDİRİLEN 5. UYGULAMA
Küresel ölçekte mobil uygulama ve oyun istatistiklerini tutan araştırma kuruluşu App Annie’nin 2018 yılı verilerini kapsayan “The State of Mobile” raporuna göre de TikTok 2018’de Türkiye’de en çok indirilen 5. uygulama olmuştu.
Kendini küresel bir video topluluğu olarak tanımlayan TikTok uygulaması ile kullanıcılar, 15 saniyelik kendi kısa videolarını oluşturup, özel efektler ve müzikler ekleyerek paylaşabiliyor.
Arkasında Çinli ByteDance adlı internet teknolojileri şirketi bulunan TikTok, geçen yılın yaz aylarında Musical.ly ile birleşmesinin ardından tüm dünyada deyim yerindeyse virüs gibi yayılmıştı.
Bir taraftan 2018 yılında ulaştığı 75 milyar dolarla, en değerli start-up ünvanını alan şirket, diğer taraftan da platformunda yer alan içeriklerin niteliği ve olumsuz örnek teşkil edebilecek videolar nedeniyle de ciddi eleştirileri de üzerine çekmişti.
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