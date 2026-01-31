Tilavet secdesi nedir, nasıl yapılır? Tilavet secdesi ayetleri neler ve nasıl kılınır?

Tilavet secdesi nedir?

Tilavet secdesi, Kur’an’da yer alan secde ayetlerinden biri okunduğunda (tilavet edildiğinde) veya dinleyenin bunu işittiğinde yapılması gereken secdedir. Diyanet’in Kur’an Sözlüğü’nde tilavet secdesi için, namaz için aranan bazı şartların (akıllı ve ergen olmak gibi vücûb şartları ile temizlik hâli gibi) bu secde için de dikkate alındığı belirtilir. (

Fıkıh kaynaklarında tilavet secdesi “namaz” olarak değerlendirilmez; fakat yapılışında namazdaki secdeye benzer şekilde taharet, kıble, niyet gibi şartlar aranır. Diyanet Din İşleri Yüksek Kurulu da tilavet secdesinde “taharet, kıbleye yönelmek, niyet etmek, avret yerlerinin örtülü olması” gibi namazda aranan şartların arandığını açıkça ifade eder.

Tilavet secdesi ayetleri kaç tane?

Diyanet Haber’in bilgilendirmesine göre Kur’an-ı Kerim’de okunduğunda veya duyulduğunda tilavet secdesi yapılması gereken 14 secde ayeti bulunur.

Tilavet secdesi ne zaman gerekir?

Genel çerçeve şu şekildedir:

Kişi secde ayetini okursa tilavet secdesi gerekir.

Kişi secde ayetini işitirse (tilavet dinlerken) yine tilavet secdesi gündeme gelir. Diyanet’in bu konuya dair soru-cevap başlıkları, radyo/TV/internet üzerinden dinlerken secde ayeti geçmesi gibi pratik durumların da ayrıca ele alındığını gösterir.

Uygulamada mezheplere göre bazı ayrıntılar ve “işitme/okuma” şartları konuşulsa da, Diyanet’in temel anlatımı, secde ayetiyle karşılaşıldığında secde edilmesi gerektiği yönündedir. Tilavet secdesi nasıl yapılır? Diyanet Din İşleri Yüksek Kurulu’na göre tilavet secdesi, namaz olmadığı hâlde namazdaki secdeye benzer bir şekilde ve bazı şartlar gözetilerek yapılır. Aşağıdaki anlatım, Diyanet’in tarif ettiği uygulama çerçevesine göre özetlenebilir: Namaz dışında tilavet secdesi nasıl yapılır? Abdestli olunur ve kıbleye dönülür, avret yerleri örtülü olur. Tilavet secdesine niyet edilir. Eller kaldırmadan, “Allahu ekber” denilerek doğrudan secdeye gidilir. (Namazdaki secde gibi.) Secdede namaz secdesindeki gibi tesbih ve dua yapılabilir. Uygulamada çoğunlukla “Sübhâne rabbiye’l-a‘lâ” denilir. Sonra tekrar tekbirle doğrulunur. Diyanet Haber’in anlatımında ayrıca “selam verilmez” bilgisi de yer alır. Buradaki kritik nokta şudur: Tilavet secdesi “tam bir namaz” değildir; fakat secdeyi usulüne uygun yapabilmek için Diyanet’in vurguladığı temel şartlara (taharet, kıble, niyet, örtünme) dikkat edilir.

Namaz içinde tilavet secdesi nasıl yapılır? Tilavet secdesi ayeti namazın içinde okunursa, ayrı bir “namaz dışı secde” yapılmaz; namazın akışı içinde secde gerçekleştirilir. Diyanet’in “namazın dışında veya namazda tilavet secdesi nasıl yapılır?” başlıklı cevabı, namaz içinde de tilavet secdesinin nasıl ele alındığını doğrudan konu edinir. Pratikte (genel anlatımla) secde ayeti okunduktan sonra: Tekbir alınır, Secdeye gidilir, Secdeden kalkılarak namazın akışına devam edilir. Bu işlem, namazın secdelerine benzer şekilde “namazın içinde” yerine getirilmiş olur. Tilavet secdesi için abdest şart mı? Diyanet Din İşleri Yüksek Kurulu, tilavet secdesinde taharetin (abdestli olmanın) namazdaki gibi arandığını açıkça ifade eder. Bu nedenle kişi abdestsizse, önce abdest alıp ardından tilavet secdesini yapması esastır. Tilavet secdesi hemen mi yapılmalı, ertelenebilir mi? TDV İslâm Ansiklopedisi’nde, namaz dışında okunan secde ayetinden sonra secdenin çok geciktirilmemesinin uygun olduğuna işaret edilir; mezheplere göre “hemen yapılması” veya “uzun süre ertelememe” gibi yaklaşımlar anlatılır. Günlük pratikte de çoğu kişi unutma riskine karşı secde ayetini okur okumaz yapmayı tercih eder.