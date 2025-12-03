Kuruluşunun 20. yılını kutlayan Suna ve İnan Kıraç Vakfı Pera Müzesi, ziyaretçilerini ağırlamaya devam eden Toprak, Ateş, Su ve Havayla Yazılmış Bir Dize sergisi kapsamında, İsveçli cam sanatçısı Åsa Jungnelius ve ünlü antropolog Tim Ingold’u serginin küratörü Elif Kamışlı moderatörlüğünde çevrimiçi bir konuşmada bir araya getiriyor.

Sergide cam, mermer ve arşiv nesneleri üzerinden yüzyıllara yayılan zanaat, tarih ve göçebe geleneklerinin izini süren Jungnelius, 8 Aralık Pazartesi saat 19.00’da, Pera Müzesi’nin Youtube kanalında canlı olarak yayınlanacak “Tim Ingold ve Åsa Jungnelius ile Konuşma” başlıklı etkinlikle malzemeyle kurduğu derin ilişkiyi izleyiciyle paylaşacak. Aberdeen Üniversitesi Sosyal Antropoloji Bölümü’nde onursal profesör olan Ingold ise yaşam ve üretim antropolojisine dair ufuk açıcı yaklaşımını sanat pratiği bağlamında ele alacak.

Etkinlik, Tim Ingold’un sergi kataloğu için kaleme aldığı “Camın doğuşu: Åsa Jungnelius’un Eserlerine Dair Bazı Düşünceler” başlıklı metinden hareketle şekillenen bir diyalog sunacak. Katılımcılar, Ingold’un nefes ve nefesin sanattaki varoluşuna yönelik düşüncelerine kulak verirken, aynı zamanda Jungnelius’un Småland’daki atölyesinde cam üfleme pratiğine de tanıklık etme fırsatı bulacak. Konuşma, sanatın hem düşünsel hem de bedensel yönlerini bir araya getiren bir karşılaşma alanı yaratmayı amaçlıyor.