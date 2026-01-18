Habertürk
Habertürk
        Tim Jabol Folcarelli'den transfer cevabı!

        Trabzonspor'un Fransız orta saha oyuncusu Tim Jabol Folcarelli, Kocaelispor galibiyetinin ardından yaptığı açıklamada, "Takımdaki herkes sadece Trabzonspor'un başarısına odaklanmış durumda. Bugün son dakikada gelen galibiyet, tüm takımın aynı şeyi istediğini gösteriyor" dedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 18.01.2026 - 21:27 Güncelleme: 18.01.2026 - 21:27
        Trendyol Süper Lig’in 18. haftasında Trabzonspor, deplasmanda karşılaştığı Kocaelispor'u 2-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından bordo-mavililerin Fransız orta sahası Tim Jabol Folcarelli, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

        Zorlu bir atmosferde kritik bir 3 puan aldıklarını belirten başarılı 25 yaşındaki futbolcu, "Buraya gelmeden önce bizi nelerin beklediğini biliyorduk. Kocaelispor’un sahasında ne kadar büyük bir atmosfer oluşturduğunun bilincindeydik. Ancak buna çok iyi hazırlanmıştık. Fiziksel temasın ve mücadelenin ön planda olduğu bir maç oldu. Kendi adıma da hocamızın beklentilerini sahaya yansıtmaya çalıştım. Kazandığımız 3 puan bizim için çok değerli" ifadelerini kullandı.

        "MUÇI FARK OLUŞTURAN BİR OYUNCU"

        Takım arkadaşı Ernest Muçi'nin performansına da değinen Fransız oyuncu, "Gerçekten fark oluşturabilecek, öz güveni çok yüksek bir oyuncuyla oynuyoruz. Ona sahip olduğumuz için hem ben hem de tüm takım çok mutlu. Bugün galibiyette büyük pay sahibi oldu" şeklinde konuştu.

        TRANSFER İDDİALARINA NET CEVAP

        Son dönemde hakkında çıkan transfer söylentileri ve takım içindeki spekülasyonlara da değinen Folcarelli, şunları söyledi:

        "Oyuncuların transfer ya da başka takımlardan gelen teklifleri düşündüğünü sanmıyorum. Bizim tek gündemimiz maç maç ilerlemek. Trabzonspor her zaman zirvede, en iyi yerde olmayı hak eden bir kulüp. Hepimiz sadece Trabzonspor’un başarısına odaklandık. Eğer tüm takım aynı yöne bakmasaydı, bugün bu galibiyet gelmezdi. Son dakika golüyle gelen bu 3 puan, hepimizin aynı şeyi istediğinin en net göstergesidir."

        Vali Gül'den Atlas'ın ailesine ziyaret

        İstanbul Valisi Davut Gül, Güngören'de uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden Atlas Çağlayan'ın ailesini ziyaret etti. Acılı aileye taziye dileklerini ileten Vali Gül'e ziyaretinde, İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, Güngören Kaymakamı Abdullah Küçük ve Güngören Belediye Başkanı Dr. Mim. Bünyamin Demir eşlik etti.

