Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM),ihracata yeni başlayacak KOBİ’lerin tüm ihtiyaçlarına cevap verebilmek amacıyla KOSGEB ile güçlerini birleştirdiğini duyurdu.

Bu kapsamda, TİM Başkanı İsmail Gülle ve KOSGEB Başkanı Prof. Dr. Cevahir Uzkurt, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile Sanayi ve Ticaret Bakanı Mustafa Varank’ın katıldığı törenle “TİM-KOSGEB İhracata İlk Adım Seferberliği İşbirliği Protokolü”nü imzaladı.

TİM Başkanı İsmail Gülle, 2018’de Türkiye’nin maruz kaldığı kur saldırılarının olumsuz etkilerini karşılamada ihracatçıların ciddi bir direnç gösterdiğini ve bu durumun işletmeler için gerçek manada bir ihracat seferberliğine dönüştüğünü belirterek, "2008-2018 yılları arasında her yıl ortalama 11 bin firmamız ihracata merhaba derken, 2019’un sadece ilk 8 ayında tam 12 bin firma ihracat ailesine katıldı. Bu firmalarımızın 2.2 milyar dolar ihracata imza atmaları, bizler için son derece büyük bir mutluluk kaynağı. Köklü firmalarımız ile birlikte, ihracata başlayan KOBİ’lerimiz, geçtiğimiz yıl 168 milyar dolar olan ihracatımızı, ağustos ayında 12 aylık periyotta 180 milyar dolara taşımayı başardı. Bu seferberliği ülke sathına yaymak, bir gün, 3.5 milyon KOBİ’mizin ihracat ailemize katılmasını görmek, TİM olarak en büyük en büyük hedefimizdir" diye konuştu.

'İŞBİRLİĞİ İLE 226.6 MİLYAR DOLARI AŞARIZ'

İhracata başlamak isteyen KOBİ’leri uluslararası arenaya çıkarmak üzere, KOSGEB ile birlikte uzun soluklu bir iş birliğine imza attıklarını kaydeden Gülle, "İmzaladığımız protokolle, ülkemizdeki KOBİ düzeyinde firmalarımızın ihracata özendirilmesini amaçlıyoruz. KOBİ’lerimize ihracat konusunda kapsamlı, mentörlük ve eğitim projeleri yürütüp, onlar için dünya pazarlarını erişebilir kılacağız. Firmalarımıza eğitim ve danışmanlık hizmeti verecek, araştırma faaliyetlerine dâhil ederek en doğru ürünle en doğru pazarda yer almalarını sağlayacağız. Eğitimleri başarı ile tamamlayan firmalarımıza “Dış Ticaret Eğitimi Katılım Sertifikası” vereceğiz" dedi.

İhracatçıların hedeflere ulaşması ve aşması için çalıştıklarını aktaran Gülle, "Bu güç birlikteliğinin de desteği sayesinde, 100 binin üzerinde ihracatçı ile 226.6 milyar doları aşacağımıza eminiz. Programlarımıza katılan firmalarımızın ihracat faaliyetlerini ve devamlılıklarını düzenli olarak ölçeceğiz. Süreklilik sağlayan firmalarımızı bir üst sınıfa taşıyarak Ar-Ge, inovasyon, tasarım ve markalaşmaya eğilmelerini sağlayacağız. Bu sayede, mikro düzeyde elde edeceğimiz başarıların makro düzeyde ihracatımıza ve buradan hareketle yatırım, istihdam ve büyümeye katkılarını hep birlikte göreceğiz" ifadesini kullandı.