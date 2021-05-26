Tin suresi Arapça okunuşu ve Türkçe meali, sureyi okumak ve ezberlemek isteyenler tarafından merakla araştırılıyor. Merak edenler için Tin suresi okunuşu ve Türkçe mealini haberimizde derledik.

Mekke döneminde inmiştir. 8 âyettir. Tîn, incir demektir. Mushaftaki sıralamada doksan beşinci, iniş sırasına göre yirmi sekizinci sûredir. Burûc sûresinden sonra, Kureyş sûresinden önce Mekke’de inmiştir. Sûrede bazı önemli varlıklar üzerine yemin edilerek insanın yüksek değeri vurgulanmış, kötü ahlâkın bu değeri düşürdüğü ifade edilmiştir. İman edip iyi işler yapanlar övülmüş, hesap ve cezayı yalan sayanlar kınanmış, hüküm verenlerin en üstününün Allah olduğu bildiril­miştir.

Tin suresi Arapça okunuşu ve Türkçe meali...

TİN SURESİ ARAPÇA OKUNUŞU

Bismillahirrahmanirrahiym

Vettiyni vezzeytuni.

Ve turi siyniyne.

Ve hazelbeledil'emiyni.

Lekad halaknel'insane fiy ahseni takviymin.

Sümme redednahü esfele safiliyne.

İnnelleziyne amenu ve amilussalihati felehum ecrun gayru memnuun

Fema yukezzibuke ba'du biddiin,

Eleysallahu bi ahkemil hakimiyn.

TİN SURESİ TÜRKÇE MEALİ

Rahman ve Rahim Olan Allah'ın Adıyla

Tîn'e ve zeytûn'a andolsun.

Sinâ Dağına andolsun,

Bu güvenli şehre (Mekke'ye) andolsun ki,

Biz, gerçekten insanı en güzel bir biçimde yarattık.

Sonra onu, aşağıların aşağısına indirdik.

Ancak, iman edip salih ameller işleyenler başka. Onlar için devamlı bir mükafat vardır.

(Ey insan!) Böyle iken, hangi şey sana hesap ve cezayı yalanlatıyor?

Allah, hükmedenlerin en iyi hükmedeni değil midir?