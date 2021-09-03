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Haberler Gündem 3. Sayfa TİNER VAHŞETİ! Son dakika: 13 yaşında kız çocuğu tinerle yanıp öldü! - VİDEO HABER
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13 yaşında kız çocuğu tinerle yanıp öldü!

Şanlıurfa'da, iddiaya göre üzerine dökülen tinerin alev alması sonucu yaralanan Filistin uyruklu Amara D. (13) isimli kız çocuğu yaşamını yitirdi. Olayın ardından gözaltına alınan küçük çocuğun babası ve amcası, olayla ilgileri olmadığını söyledi

TİNER VAHŞETİ! Son dakika: 13 yaşında kız çocuğu tinerle yanıp öldü! - VİDEO HABER
13 yaşında kız çocuğu tinerle yanıp öldü!
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AA

Şanlıurfa'da insanın kanını donduran cinsten bir olay yaşandı. Şıhmaksut Mahallesi'ndeki evlerinde, üzerine dökülen tinerin alev alması sonucu 13 yaşındaki Filistin uyruklu Amara D.'nin vücudunda yanıklar oluştu.

HASTANEYE KALDIRILDI KURTARILAMADI

AA'da yer alan habere göre sağlık ekiplerince evde yapılan ilk müdahalenin ardından Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi yanık ünitesine kaldırılan Amara D. kurtarılamadı.

BABA VE AMCASI: "İLGİMİZ YOK" DEDİLER

Olayın ardından polis tarafından gözaltına alınan Amara D.'nin baba ve amcasının ilk ifadelerinde olayla ilgilerinin olmadığını ileri sürdükleri öğrenildi.

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