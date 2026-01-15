Tıp öğrencisi evde ölü bulundu!
Azerbaycan'ın Nahçıvan kentinde yaşayan Ordulu üniversite öğrencisi 20 yaşındaki Büşra Aksu, kaldığı evde ölü bulundu. Karbonmonoksit zehirlenmesi sonucu hayatını kaybettiği ileri sürülen Aksu'nun kesin ölüm nedeni, otopsi sonucu belirlenecek
Azerbaycan'da, üniversite eğitimi gören Nahçıvan Tıp Fakültesi 2'nci sınıf öğrencisi Büşra Aksu (20), dün Nahçıvan kentindeki evinde ölü bulundu.
AİLESİ CENAZEYİ ALMAYA GİTTİ
DHA'daki habere göre Ordu'nun Altınordu ilçesinde yaşayan Aksu'nun ailesinin, cenazeyi almak üzere Nahçıvan'a gittiği belirtildi. Aksu'nun karbonmonoksit zehirlenmesi sonucu hayatını kaybettiği ileri sürüldü.
ÖLÜM NEDENİ OTOPSİYLE SAPTANACAK
Aksu'nun kesin ölüm nedeni otopsi sonucu netlik kazanacak.