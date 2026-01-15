Habertürk
        Haberler Gündem 3. Sayfa Tıp öğrencisi Büşra Aksu Nahcivan'daki evinde ölü bulundu | SON DAKİKA HABER | Son dakika haberleri

        Tıp öğrencisi evde ölü bulundu!

        Azerbaycan'ın Nahçıvan kentinde yaşayan Ordulu üniversite öğrencisi 20 yaşındaki Büşra Aksu, kaldığı evde ölü bulundu. Karbonmonoksit zehirlenmesi sonucu hayatını kaybettiği ileri sürülen Aksu'nun kesin ölüm nedeni, otopsi sonucu belirlenecek

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.01.2026 - 14:24 Güncelleme: 15.01.2026 - 14:24
        Tıp öğrencisi evde ölü bulundu!
        Azerbaycan'da, üniversite eğitimi gören Nahçıvan Tıp Fakültesi 2'nci sınıf öğrencisi Büşra Aksu (20), dün Nahçıvan kentindeki evinde ölü bulundu.

        AİLESİ CENAZEYİ ALMAYA GİTTİ

        DHA'daki habere göre Ordu'nun Altınordu ilçesinde yaşayan Aksu'nun ailesinin, cenazeyi almak üzere Nahçıvan'a gittiği belirtildi. Aksu'nun karbonmonoksit zehirlenmesi sonucu hayatını kaybettiği ileri sürüldü.

        ÖLÜM NEDENİ OTOPSİYLE SAPTANACAK

        Aksu'nun kesin ölüm nedeni otopsi sonucu netlik kazanacak.

