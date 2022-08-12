TIR'dan düşen demirler İETT otobüsüne saplandı! 0:00 / 0:00

İHA

İstanbul Arnavutköy'de, edinilen bilgilere göre olay Eski Edirne Asfaltı Arnavutköy istikameti Sincanlar otobüs durağında akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı.

DEMİRLER OTOBÜSE SAPLANDI

İHA'da yer alan habere göre Arnavutköy istikametine seyreden İETT otobüsü, yolcu almak için durağa yanaştı. Bu sırada aynı istikamette seyreden demir taşıyan TIR sürücüsü otobüsün sol tarafında çarptı. TIR'ın kasasında yüklü demirler ise düşerek otobüse saplandı.

2'Sİ ÇOCUK 4 YOLCU YARALANDI

Kazada otobüste bulunan 2'si çocuk 4 yolcu yaralandı. Olay yerine çok sayıda ambulans, sağlık ekibi ve polis sevk edildi. Otobüsten indirilen yaralılar, hastaneye sevk edildi.

"KAMYON BİÇEREK GELDİ"

Olayı gören bir başka sürücü, "Otobüs durakta durdu. Ben ileride dinleniyordum. Tam otobüse bakarken kamyonun arkadan girdiğini gördüm. Biçerek geldi yani" şeklinde konuştu.

TIR SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINA ALINDI

Bir başka görü şahidi ise, “Bu şekilde taşımacılık olmaz. Görüyorsunuz yarısı açık yarısı dışarıda. Bildiğin katil yani. Başka bir şey denilmez” ifadelerini kullandı. Kazaya sebebiyet veren TIR sürücüsü, polis ekiplerince gözaltın alındı.