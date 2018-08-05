Manisa’nın Turgutlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. TIR'ın biçtiği motosikletler hurdaya dönerken E-96 karayolunda can pazarı yaşandı. Büyükbaş hayvan taşıyan TIR'ın çarptığı motosikletlerle bulunan iki genç feci şekilde can verdi.
İHA'nın haberine göre E-96 karayolu İzmir istikametinden, Ankara istikametine seyir halinde olan Mehmet İsin (26) yönetimindeki 63 YD 557 plakalı TIR, Ergenekon Kavşağından yolun karşısına geçmekte olan Çağrı Bingöl (22) ve Kerem Paşalı’nın kullandıkları plakaları öğrenilemeyen motosikletlere çarptı.
TIR'ın altında kalan Çağrı Bingöl ve Kerem Paşalı hayatını kaybederken, Mehmet Arı (20) ise yaralandı.
TIR sürücüsü Mehmet İsin gözaltına alınırken acı haberi alan aileler hastaneye akın etti. Kazayla ilgili kapsamlı soruşturma başlatıldı.
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