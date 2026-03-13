Canlı
        TIR lastiği patladı! Dehşet yaşandı!

        TIR lastiği patladı! Dehşet yaşandı!

        Hatay'da korkunç bir kaza meydana geldi. Bir dorse imalat atölyesinde yaşanan olayda Mahmut Arata adlı işçi, hava bastığı TIR lastiğinin patlaması sonucu hayatını kaybetti

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 13.03.2026 - 10:28
        TIR lastiği patladı! Dehşet yaşandı!
        Hatay'da dorse imalat atölyesinde bir işçi, lastiğin patlaması sonucu isabet eden jant nedeniyle hayatını kaybetti.

        İHA'nın haberine göre olay, Payas ilçesi Yenişehir Mahallesi'ndeki bir dorse imalat atölyesinde yaşandı. Atölyede çalışan yabancı uyruklu 35 yaşındaki Mahmut Arata'nın hava bastığı TIR lastiği patladı.

        Patlamayla birlikte yerinden fırlayan lastiğin jantı, işçiye isabet etti. Olayda ağır yaralanan işçi, ihbarla olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi sonrası Payas Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Burada tedavi altına alınan Arata yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi.

