        TIR, refüje ve ağaca çarparak devrildi

        TIR, refüje ve ağaca çarparak devrildi

        Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde buğday yüklü TIR, refüje ve ağaca çarparak devrildi. Şoför kazadan yara almadan kurtuldu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.01.2026 - 18:13 Güncelleme: 28.01.2026 - 18:13
        TIR, refüje ve ağaca çarparak devrildi
        Kaza, sabaha karşı Yeşilhisar ilçesi Yavuz Selim Mahallesi Kıbrıs Caddesi'nde meydana geldi. S.A. idaresindeki buğday yüklü TIR, kontrolden çıkarak refüje ve ağaca çarptı ardından devrildi.

        S.A. yara almadan araçtan çıkarken, ihbarla kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. S.A. tedbir amaçlı hastaneye kaldırılırken, dökülen buğdaylar başka bir TIR'a yüklendi.

        Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

        Fotoğraf: DHA

        (İHA) Ataşehir'de bir binanın giriş katında meydana gelen doğalgaz patlamasında 1 kişi hafif yaralanırken, patlamanın etkisiyle fırlayan korkuluk demirleri nedeniyle sokak üzerindeki bir bina ve bazı araçlar zarar gördü

