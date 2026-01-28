TIR, refüje ve ağaca çarparak devrildi
Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde buğday yüklü TIR, refüje ve ağaca çarparak devrildi. Şoför kazadan yara almadan kurtuldu
Kaza, sabaha karşı Yeşilhisar ilçesi Yavuz Selim Mahallesi Kıbrıs Caddesi'nde meydana geldi. S.A. idaresindeki buğday yüklü TIR, kontrolden çıkarak refüje ve ağaca çarptı ardından devrildi.
S.A. yara almadan araçtan çıkarken, ihbarla kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. S.A. tedbir amaçlı hastaneye kaldırılırken, dökülen buğdaylar başka bir TIR'a yüklendi.
Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
Fotoğraf: DHA