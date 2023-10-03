TIR şoförünün akılalmaz sonu!

Samsun'da TIR'ı park eden şoförün akılalmaz sonu! Samsun'da, park ettiği TIR'dan inen sürücü, tır ile apartman duvarının arasına sıkıştı. İhbarla olay yerine gelen ekiplerin kontrolünde sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde TIR ile apartman duvarının arasına sıkışan sürücü, yaşamını yitirdi.

Osman Çömlek (51), kullandığı TIR'ı Cumhuriyet Mahallesi 523. Sokak'ta park ederek araçtan indi. Çömlek, bu sırada geriye doğru kayan tır ile apartmanın duvarının arasında sıkıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı incelemede Çömlek'in olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

Çömlek'in cansız bedeni, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Vezirköprü Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.