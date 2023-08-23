Tiramisu tarifi ve yapılışı: Tiramisu nasıl yapılır, malzemeleri neler? İtalya'dan dünyaya yayılan ve çok sevilen tiramisu tatlısı ülkemizde de severek tüketilmektedir. Kahve ve kedi dilinin muhteşem lezzetiyle birlikte ağızda dağılan tiramisunun birçok tarifi bulunur. Bazı tariflerde kek ile bazı tariflerde ise kedi dili ile yapılan tatlının orijinaline sadık kalmak lezzeti yakalamak açısından önemli. Sürekli dışarıda yediğiniz ve tadına hayran olduğunuz tiramisu tatlısını evde yapmayı hiç denediniz mi? Sizin için hazırladığımız tiramisu tarifi ile artık kendi tatlınızı kendiniz yapabilirsiniz. Hadi, gelin sizin için hazırladığımız tarife bir bakalım.

İtalya’nın meşhur tiramisu tatlısı İtalyanca ‘al beni, al götür beni’ anlamlarına gelmektedir. Tiramisu ilk olarak 1980’lerin başında Veneto’da yapılmıştır. Tatlıya ait ilk tarif ise 1981 yılında ortaya çıkar. Sadece İtalya’nın değil dünyanın severek yediği bu tatlının tarifi uyarlanarak birçok şekille karşımıza çıkar. Orijinal tiramisu tarifi yuvarlak şekilli olarak bilinir. Mascarpone ve kedi dili kullanılarak yapılan Tiramisu tatlısı günümüzde kek tabanı ile de yapılmaktadır. Fakat tatlının orijinaline bağlı kalmak için kedi dili bisküvisi kullanarak yapmanızı tavsiye ederiz.

Tiramisu yapılışı sırasında kullanılan malzemeler İtalya’da çok sık tüketilen lezzetlerdendir. Kahvenin yoğun lezzeti ve peynir aroması ile yapılan tiramisu hafif sütlü tatlı severlerin vazgeçilmezi arasında yer alır. Özellikle kahve sever bir kişiyseniz siz de tiramisu tatlısının lezzetine bayılacaksınız. Tiramisu yaparken labne veya mascarpone peynir kullanılır. Eğer peynir tüketemiyor iseniz bu malzemeleri kullanamadan tiramisu nasıl yapılır, içerisine neler konulur araştırabilirsiniz. Tiramisu kahveli bir tatlı olduğu için yanında kahve tüketmek istemeyen kişiler olabilir. Bu kişiler çay, soğuk içecekler gibi diğer içecek türlerini tercih edebilir.

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Kaç kişilik:8 kişilik

Hazırlama süresi:15 dakika

Pişirme süresi:20 dakika

Kalori:1 porsiyon 283 kalori

Tiramisu Malzemeleri

1 paket kedi dili bisküvi

Kreması için:

2 adet oda ısısında yumurta sarısı

2 yemek kaşığı un

4 yemek kaşığı toz şeker

1 yemek kaşığı mısır nişastası

3 su bardağı süt

200 gram labne

1 kutu krema (200 gram)

Kedi dili bisküvilerini ıslatmak için:

1,5 yemek kaşığı granül kahve

1,5 yemek kaşığı toz şeker

1,5 su bardağı ılık su

Üzeri için:

Kakao

Tiramisu Nasıl Yapılır?

Yapılış-1

Tiramisu yapımı için bir tencere alalım.

2 adet yumurta, 2 yemek kaşığı un, 4 yemek kaşığı toz şeker, 3 su bardağı sütü tencereye aktaralım. Ürünleri iyice karıştıralım.

Ocağın altını açalım ve pişmeye başlayan kremayı karıştırarak pişirmeye devam edelim.

Muhallebi kıvamına gelene kadar karıştıralım. Ocağın altını kapatalım.

Kıvama gelen muhallebinin içerisine 1 kutu kremayı ekleyelim ve çırpalım.

Ardından 200 gram kadar labneyi ekleyelim ve mikser ile çırpalım.

Kremamızın üzerini streç film ile kapatalım soğumaya bırakalım. Streç film ile kapatma sebebimiz üzerinin kabuk bağlanmaması içindir.

Kremamızı soğumaya bıraktığımız sırasında kedi dili bisküvilerini paketten çıkaralım ve tatlıyı yapacağımız borcamı alalım.

Bu tatlı yapılırken küçük oy borcam kullanıldı. Siz de küçük boy borcam kullanabilirsiniz.

Bisküvileri ıslatmak için granül kahve, toz şeker ve suyu bir kâseye alalım, karıştıralım.

Kahveleri teker teker karışıma batırarak borcama sırayla dizelim.

Dizdiğimiz kedi dili bisküvilerinin üzerine streçleyip soğumaya bıraktığımız kremayı dökelim.

Üzerini güzelce düzleyelim.

Kremanın üzerine kakao serpelim. Kakaoyu çay süzgeci yardımıyla serpebilirsiniz.

Kakao serptiğimiz tatlımızı en az 2 saat olacak şekilde buzdolabında soğumaya bırakalım. Tiramisu ne kadar dinlenirse o kadar lezzetli olur.

Tiramisu tatlısı soğuduktan sonra dilimleyebilirsiniz.

Dilimlediğiniz tiramisuları tatlı tabağına koyarak servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun!

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