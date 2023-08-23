Enginar tarifi ve yapılışı: Enginar nasıl yapılır, malzemeleri neler? Baharın habercisi, kalp dostu ve vitamin deposu olan enginarı hiç tattınız mı? Ege'nin incisi olarak tabir edilen enginar gerek taşıdığı vitamin ve mineraller ile gerek ise hafif tadıyla yaz mevsiminin vazgeçilmez yiyecekleri arasında bulunur. Enginar temizlenmesi zor bir sebze olsa da yapımı oldukça basittir. Bol zeytinyağlı, garnitürlü ve dereotlu enginar yaz mevsiminde sofraları süsleyen lezzetli bir tariftir. Gelin, enginar tarifi nasıl olur, malzemeleri neler, vücudumuza faydası bulunuyor mu birlikte bir göz atalım.

Mart ayının gelmesiyle birlikte Pazar ve market tezgahlarında enginarlar boy göstermeye başlar. Bize de enginarın çıkışını güzel bir zeytinyağlı enginar yaparak kutlamak düşer. Enginar içerisinde bulunan sinarin maddesi kanda bulunan kötü kolesterolün düşmesine ve kolesterolün düzene girmesine fayda sağlar. Aynı zamanda kan şekerini dengeleyen enginar karaciğer sağlığı açısından oldukça da faydalıdır. Sindirim sorunu yaşayan kişilerinde enginar tüketmesi tavsiye edilir. Özellikle mevsiminde enginar tüketmek vücudumuzun toksinlerden arınmasına yardımcı olur. Vücudumuz için sağlık deposu enginarı tüketmeyi ihmal etmemek, mutlaka düzenli olarak tüketmek gerekir.

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Enginar yapımı sırasında enginarın güzelce temizlenmesi çok önemlidir. Özellikle enginarın kılçıklı olmaması gerekir ki yemeği yerken ağzınıza kılçık gelmesin. Enginar çok çabuk kararan bir sebzedir. Bunun önüne geçmek adına enginarları soyduktan sonra limonla ovarak, limonlu suya koymanız gerekir. Enginara katacağınız havuç ve patatesleri tam haşlamak gerekir. Enginar pişirirken mutlaka tencerenin kapağını kapatalım ki enginarlar güzelce yumuşasın. Zeytinyağlı enginar soğuk servis edilir. Servis aşamasında üzerine ince kıyılmış dereotu koyabilirsiniz. Enginar yanına dilediğiniz herhangi bir eşlikçi ile sunabilirsiniz.

Kaç kişilik:8 adet

Hazırlama süresi:30 dakika

Pişirme süresi:1 saat

Kalori:1 adet 130 kalori

Enginar Malzemeleri

1 adet kuru soğan

½ su bardağı zeytinyağı

1 adet patates

1 adet büyük boy havuç

1 su bardağı dondurulmuş bezelye

8 adet ayıklanmış enginar

2 adet sıkılmış limonun suyu

1 su bardağı su (200 ml)

1 tatlı kaşığı toz şeker

1 çay kaşığı tuz

Enginar Servisi için:

¼ demet dereotu

Enginar Nasıl Yapılır?

Yapılış-1

Enginar yapılışı için kullanacağınız enginarları temizleyelim. Eğer enginar temizlemek istemiyorsanız ve buna zamanınız yoksa temizlenmiş enginar satın alabilirsiniz. Bu hem zamandan tasarruf etmenizi hem de sizin için kolaylık sağlar.

Tavamızı alalım ve içerisine yarım su bardağı zeytinyağını dökelim. Arkasından 1 adet kuru soğanı küp küp doğrayalım ve yağımızın içerisine alalım.

Soğanlar hafif pembeleşinceye kadar güzelce ara ara karıştırarak pişirelim.

1 adet patatesi ve 1 adet havucumuzu küp doğrayıp haşlayalım.

Haşlanan patates ve havuçlarımızı kavrulan soğanlarımızın üzerine ekleyelim. Ardından 2-3 dakika kavuralım.

Üzerine 1 su bardağı bezelye ekleyelim. Kavurduktan sonra garnitürümüzü ocağımızdan alalım.

Enginarlarımızı pişireceğimiz sosumuzu hazırlayalım.

Bir kap içerisine 2 adet sıkılmış limonun suyu, 1 tatlı kaşığı toz şeker, 1 su bardağı su, 1 çay kaşığı tuz ve 2 yemek kaşığı zeytinyağını ekleyip karıştıralım.

Geniş bir tencere alalım. Tencerenin geniş olması enginarların güzel pişmesi açısından önemli.

Tenceremizin içerisine 8 adet temizlenmiş enginarlarımızı ekleyelim.

Ardından enginarların ortasına hazırladığımız garnitürlerimizi kaşık yardımıyla yerleştirelim.

Limonlu sos karışımımızı tenceremize dökelim.

Enginarlar yumuşayıncaya kadar tencerenin kapağı olacak şekilde pişirelim.

Zeytinyağlı enginarların piştiğini çatal yardımıyla anlayabilirsiniz.

Enginarlarımız piştikten sonra soğumaya bırakalım.

Üzerine ince kıyılmış dereotu ile servise hazırlayalım.

Servis tabağına aldığımız enginarları servis edebilirsiniz.

Enginarlarınız hazır.

Afiyet olsun!

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