Enginar tarifi ve yapılışı: Enginar nasıl yapılır, malzemeleri neler?
Baharın habercisi, kalp dostu ve vitamin deposu olan enginarı hiç tattınız mı? Ege'nin incisi olarak tabir edilen enginar gerek taşıdığı vitamin ve mineraller ile gerek ise hafif tadıyla yaz mevsiminin vazgeçilmez yiyecekleri arasında bulunur. Enginar temizlenmesi zor bir sebze olsa da yapımı oldukça basittir. Bol zeytinyağlı, garnitürlü ve dereotlu enginar yaz mevsiminde sofraları süsleyen lezzetli bir tariftir. Gelin, enginar tarifi nasıl olur, malzemeleri neler, vücudumuza faydası bulunuyor mu birlikte bir göz atalım.
Mart ayının gelmesiyle birlikte Pazar ve market tezgahlarında enginarlar boy göstermeye başlar. Bize de enginarın çıkışını güzel bir zeytinyağlı enginar yaparak kutlamak düşer. Enginar içerisinde bulunan sinarin maddesi kanda bulunan kötü kolesterolün düşmesine ve kolesterolün düzene girmesine fayda sağlar. Aynı zamanda kan şekerini dengeleyen enginar karaciğer sağlığı açısından oldukça da faydalıdır. Sindirim sorunu yaşayan kişilerinde enginar tüketmesi tavsiye edilir. Özellikle mevsiminde enginar tüketmek vücudumuzun toksinlerden arınmasına yardımcı olur. Vücudumuz için sağlık deposu enginarı tüketmeyi ihmal etmemek, mutlaka düzenli olarak tüketmek gerekir.
Enginar yapımı sırasında enginarın güzelce temizlenmesi çok önemlidir. Özellikle enginarın kılçıklı olmaması gerekir ki yemeği yerken ağzınıza kılçık gelmesin. Enginar çok çabuk kararan bir sebzedir. Bunun önüne geçmek adına enginarları soyduktan sonra limonla ovarak, limonlu suya koymanız gerekir. Enginara katacağınız havuç ve patatesleri tam haşlamak gerekir. Enginar pişirirken mutlaka tencerenin kapağını kapatalım ki enginarlar güzelce yumuşasın. Zeytinyağlı enginar soğuk servis edilir. Servis aşamasında üzerine ince kıyılmış dereotu koyabilirsiniz. Enginar yanına dilediğiniz herhangi bir eşlikçi ile sunabilirsiniz.
Enginar Malzemeleri
Enginar Servisi için:
Enginar Nasıl Yapılır?
Yapılış-1
Afiyet olsun!