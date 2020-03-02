Tiroid nedir?

Kan dolaşımından sorumlu olan tiroid hastalığı nedir? Tiroid hastalığı belirtileri nelerdir? Tiroid hastalığı tedavi yöntemleri nelerdir? İşte merak edilen tüm detaylar haberimizde...
TİROİD NEDİR?
Tiroid, bir hastalık adı olarak bilinse de aslında boğazda adem elması olarak bilinen bölgenin altında, soluk borusunun önünde kelebek şeklinde bir organdır. Yaklaşık 20 gram ağırlığındadır. Vücudumuz için hayati önemi olan hormonlar salgılar.
TİROİD HORMONLARININ AZ ÇALIŞTIĞININ BELİRTİSİ
- Halsizlik,
- Depresif bir hal
- Soğuk ortamlara tahammülsüzlük
- Ellerde ve ayaklarda ödem
- Terlemenin azalması
- Ses kısıklığı
- Kabızlık
- Anormal kilo artışı
- Unutkanlık
- Erkelerde ergenlik gecikmesi
- Kadınlarda adet süresi ve sıklığının azalması veya yokluğu
- Konsantrasyonun azalması
TİROİD HORMONLARININ ÇOK ÇALIŞTIĞININ BELİRTİSİ
- Yüksek tansiyon
- Terleme
- Sinirlilik
- Huzursuzluk
- Sıcak ve nemli deri
- Sıcağa tahammülsüzlük
- Kilo kaybı
- Ellerde titreme
- Saçlarda incelme, kırılma ve dökülme
- Derinin incelmesi
- Geçmeyen ishal
- Uykusuzluk
- Adet düzensizliği, adet görememe
- Guatr (Tiroid bezinin büyümesi)
TİROİD HASTALIKLARI
Guatr:Tiroit bezinin büyümesine guatr denir.
Tiroid kanseri: Genellikle belirti vermez fakat ses kısıklığı, yutma güçlüğü, göğüs ağrısı veya boyunda kitle gibi belirtiler görülebilir.
Tiroid nodülleri: Tiroid bezi içerisindeki normal dışı kitlesel büyümedir. Çoğu iyi huyludur. Sadece yüzde 5'i kanser riski taşır.
Hipertiroidizm: Tiroid bezinin fazla çalışmasını ifade eder. Metabolizma artışına bağlı olarak sıcaklık hissi, kilo kaybı, çarpıntı, ellerde titreme gibi şikayetlere yol açar.
Hipotiroidizm: Tiroid hormon üretiminin azalması durumudur.
Tiroidit: Tiroid bezinin mikrobik olmayan iltihaplanmasını ifade eder.
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