Tiroid nedir?

Kan dolaşımından sorumlu olan tiroid hastalığı nedir? Tiroid hastalığı belirtileri nelerdir? Tiroid hastalığı tedavi yöntemleri nelerdir? İşte merak edilen tüm detaylar haberimizde...

TİROİD NEDİR?

Tiroid, bir hastalık adı olarak bilinse de aslında boğazda adem elması olarak bilinen bölgenin altında, soluk borusunun önünde kelebek şeklinde bir organdır. Yaklaşık 20 gram ağırlığındadır. Vücudumuz için hayati önemi olan hormonlar salgılar.

TİROİD HORMONLARININ AZ ÇALIŞTIĞININ BELİRTİSİ

Halsizlik,

Depresif bir hal

Soğuk ortamlara tahammülsüzlük

Ellerde ve ayaklarda ödem

Terlemenin azalması

Ses kısıklığı

Kabızlık

Anormal kilo artışı

Unutkanlık

Erkelerde ergenlik gecikmesi

Kadınlarda adet süresi ve sıklığının azalması veya yokluğu

Konsantrasyonun azalması

TİROİD HORMONLARININ ÇOK ÇALIŞTIĞININ BELİRTİSİ

Yüksek tansiyon

Terleme

Sinirlilik

Huzursuzluk

Sıcak ve nemli deri

Sıcağa tahammülsüzlük

Kilo kaybı

Ellerde titreme

Saçlarda incelme, kırılma ve dökülme

Derinin incelmesi

Geçmeyen ishal

Uykusuzluk

Adet düzensizliği, adet görememe

Guatr (Tiroid bezinin büyümesi)

TİROİD HASTALIKLARI

Guatr:Tiroit bezinin büyümesine guatr denir.

Tiroid kanseri: Genellikle belirti vermez fakat ses kısıklığı, yutma güçlüğü, göğüs ağrısı veya boyunda kitle gibi belirtiler görülebilir.

Tiroid nodülleri: Tiroid bezi içerisindeki normal dışı kitlesel büyümedir. Çoğu iyi huyludur. Sadece yüzde 5'i kanser riski taşır.

Hipertiroidizm: Tiroid bezinin fazla çalışmasını ifade eder. Metabolizma artışına bağlı olarak sıcaklık hissi, kilo kaybı, çarpıntı, ellerde titreme gibi şikayetlere yol açar.

Hipotiroidizm: Tiroid hormon üretiminin azalması durumudur.

Tiroidit: Tiroid bezinin mikrobik olmayan iltihaplanmasını ifade eder.