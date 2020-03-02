Tiroid nedir?

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerSağlık
ABONE OL
Habertürk Google News Abonelik

Tiroid nedir? Tiroid hastalığı belirtileri nelerdir? Tiroid hastalığı tedavi yöntemleri nelerdir?

Halk arasında adem elması olarak bilinen Tiroid nedir? Tiroid belirtileri nelerdir? Tiroid hastalığı tedavi yöntemleri ve merak edilen tüm detaylar haberimizde...

Tiroid nedir?

Kan dolaşımından sorumlu olan tiroid hastalığı nedir? Tiroid hastalığı belirtileri nelerdir? Tiroid hastalığı tedavi yöntemleri nelerdir? İşte merak edilen tüm detaylar haberimizde...

TİROİD NEDİR?

Tiroid, bir hastalık adı olarak bilinse de aslında boğazda adem elması olarak bilinen bölgenin altında, soluk borusunun önünde kelebek şeklinde bir organdır. Yaklaşık 20 gram ağırlığındadır. Vücudumuz için hayati önemi olan hormonlar salgılar.

TİROİD HORMONLARININ AZ ÇALIŞTIĞININ BELİRTİSİ

  • Halsizlik, 
  • Depresif bir hal
  • Soğuk ortamlara tahammülsüzlük
  • Ellerde ve ayaklarda ödem
  • Terlemenin azalması
  • Ses kısıklığı
  • Kabızlık
  • Anormal kilo artışı
  • Unutkanlık
  • Erkelerde ergenlik gecikmesi
  • Kadınlarda adet süresi ve sıklığının azalması veya yokluğu
  • Konsantrasyonun azalması

TİROİD HORMONLARININ ÇOK ÇALIŞTIĞININ BELİRTİSİ

  • Yüksek tansiyon
  • Terleme
  • Sinirlilik
  • Huzursuzluk
  • Sıcak ve nemli deri
  • Sıcağa tahammülsüzlük
  • Kilo kaybı
  • Ellerde titreme
  • Saçlarda incelme, kırılma ve dökülme
  • Derinin incelmesi
  • Geçmeyen ishal
  • Uykusuzluk
  • Adet düzensizliği, adet görememe
  • Guatr (Tiroid bezinin büyümesi)

TİROİD HASTALIKLARI 

Guatr:Tiroit bezinin büyümesine guatr denir.

Tiroid kanseri: Genellikle belirti vermez fakat ses kısıklığı, yutma güçlüğü, göğüs ağrısı veya boyunda kitle gibi belirtiler görülebilir. 

Tiroid nodülleri: Tiroid bezi içerisindeki normal dışı kitlesel büyümedir. Çoğu iyi huyludur. Sadece yüzde 5'i kanser riski taşır. 

Hipertiroidizm: Tiroid bezinin fazla çalışmasını ifade eder. Metabolizma artışına bağlı olarak sıcaklık hissi, kilo kaybı, çarpıntı, ellerde titreme gibi şikayetlere yol açar.

Hipotiroidizm: Tiroid hormon üretiminin azalması durumudur.

Tiroidit: Tiroid bezinin mikrobik olmayan iltihaplanmasını ifade eder.

 

 

BUNLARA DA BAKABİLİRSİNİZ

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika haberi Bakan Koca'dan koronavirüs açıklaması! - Haberler
SAĞLIKBakan Koca'dan koronavirüs açıklaması!
Lee Man-hee koronavirüsün yayılması nedeniyle halktan özür diledi - Haberler
SAĞLIKHalktan özür diledi!
Rusya'da koronavirüs (coronavirus) vakası 3'e yükseldi - Haberler
SAĞLIKRusya'da koronavirüs vakası 3'e yükseldi
Son dakika haberi! Azerbaycan´da koronavirüs (coronavirus) nedeniyle eğitime 7 gün ara - Haberler
SAĞLIKAzerbaycan'da koronavirüs nedeniyle eğitime 7 gün ara ...
Son dakika haberi! Ürdün'de ilk koronavirüs (coronavirus) vakası! - Haberler
SAĞLIKÜrdün'de ilk koronavirüs vakası!
Endonezya'da ilk koronavirüs (coronavirus) vakası tespit edildi - Haberler
SAĞLIKKoronavirüs Endonezya'ya da sıçradı!
Tansiyon nedir? Tansiyon belirtileri nelerdir? Çağımızın sağlık sorunu tansiyon tedavi yöntemleri...
SAĞLIKTansiyon nedir?
İran'da 66 kişi koronavirüs (coronavirus) nedeniyle hayatını kaybetti
SAĞLIKİran'da koronavirüs nedeniyle ölü sayısı 66'ya ...
Diyabet nedir? Çağın hastalıkları arasında yerini alan Diyabet(Şeker hastalığı) belirtileri nelerdir?
SAĞLIKDiyabet nedir?
Son dakika haberler! Sağlık Bakanlığı koronavirüsten (coronavirus) korunma yollarını açıkladı!
SAĞLIKBakanlık uyardı! İşte koronadan korunma yolları

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X