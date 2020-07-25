Batıda yaygın olarak bilinen, Türkiye’de ise özellikle salgın sürecinde talebin arttığı Biorezonans tedavisi, her türlü bağımlılığı, ağrısız ve acısız, frekansla tedavi ediyor.

Nikotin bağımlılığından kafeine, tuz bağımlılığından karbonhidrat bağımlılığına, alkol ve uyuşturucu bağımlılığına kadar geniş bir yelpazesi var. Vücutta tüm organların yaydığı frekanslara tam aksi frekanslar verilerek uygulanıyor.

NİKOTİN İSTEĞİNİ SIFIRLIYOR

Peki özellikle nikotin bağımlılığında yüzde yüze yakın sonuç veren Biorezonans tedavisi hastalara nasıl uygulanıyor. Biorezonans uzmanı Seren Şahin Algan anlattı. “Biorezonans yöntemiyle sizlere bağımlılık yapan maddeleri ilk önce tespit ediyoruz. Daha sonra feed back yöntemiyle silme işlemi yapıyoruz. Siz hangi bağımlılıkla geldiyseniz o maddeyi vücudunuzdan nötürlüyoruz. Bu nötürleme işlemi ise 1977 yılında Alman Franz Morell ve oğlu ile mühendis Erich Rasche tarafından geliştirilen “Mora” metodu ile yapılıyor. Terapi, elektromanyetik frekans içeren bir cihaz ile uygulanıyor. “



BİOREZONANSLA SİGARAYI BIRAKMA İŞLEMİ NASIL UYGULANIYOR?

“Hasta geldiğinde bir kulaklık takıyoruz bir de elektrotlar veriyoruz. Çünkü parmak uçlarımız en küçük iletiyi bile ileten organlarımızdır. Bakır elektrotlardan tuttuğu zaman karşı tarafa bağımlılık yapan dokuları önce test ediyoruz. Daha sonra kulaklıktan gelen bir ses dalgası var. Bu ses dalgası ters bağımlılık yapan dokulara frekans verdiğimiz zaman cihazdan gelen ses dalgası söz konusu bağımlılığı nötürlüyor. Bu işlem sonrasında nikotin bağımlısı kişi nikotin bağımlılığı hedef alındığı için sigara içmek istemiyor. Seansın ortasında da kişinin 2 adet sigara içmesi gerekiyor. Cihaza da 2 adet sigara tanımlıyoruz. İşlem sırasında hastanın bacak bacak üstüne atmaması, bacaklarını çarpraz şekilde bağlamaması, üzerindeki metal eşyaları çıkarması gerekiyor. Biorezonansla sigara bıraktırma ücretinin tek seans fiyatı ise 1000 TL. “

KARBONHİDRAT BAĞIMLIĞINI DA YOK EDİYOR

Biorezonansla kilo vermek de mümkün. Bu işlemde ise kişinin karbonhidrat bağımlılığı hedef alınıyor. Biorezonans uzmanı Seren Şahin Algan: “ Zayıflama seansı için gelen hastalarımıza da ilk seansta hastamıza şekeri yedirtiyoruz. Daha sonra algılayıcıya da şeker koyuyoruz. İkinci seansa gediklerinde de karbonhidrat. hammaddesi undur. unu hem hastamıza yediriyoruz, hem de algılayıcıya koyuyoruz. hastamız bu sefer karbonhidrat bağımlılığından da kurtulmuş oluyor"

KARBONHİDRAT BAĞIMLIĞINI DA YOK EDİYOR

Biorezonansla kilo vermek de mümkün. Bu işlemde ise kişinin karbonhidrat bağımlılığı hedef alınıyor. Biorezonans uzmanı Seren Şahin Algan: “ Zayıflama seansı için gelen hastalarımıza da ilk seansta hastamıza şekeri yedirtiyoruz. Daha sonra algılayıcıya da şeker koyuyoruz. İkinci seansa gediklerinde de karbonhidrat. hammaddesi undur. Unu hem hastamıza yediriyoruz, hem de algılayıcıya koyuyoruz. Hastamız bu sefer karbonhidrat bağımlılığından da kurtulmuş oluyor. Zayıflama terapileri toplamda 3 bin TL. Terapisi uzun süren hastalarda bu rakam 5 bin TL’ye çıkabiliyor "

SİGARA BAĞIMLILARI PANDEMİDE KEŞFETTİ

Seren Şahin Algan, alternatif tedavi yöntemi Bio-rezonansa pandemi döneminde özellikle sigara bağımlılarının ilgisi arttığını belirtiyor: İnsanlar genellikle biorezonans yöntemini çok bilmiyorlar. Türkiye’de yeni bilinmeye başladı. Sakız, bant, ilaç gibi seçeneklerden kısa sürede sonuç alamayanlar biorezonansa daha sıcak bakıyorlar. Çünkü o yöntemler yavaş yavaş bıraktırıyor ama tekrar sigaraya başlama ihtimalleri de yüksek. Biorezonansta tek seansta ve kalıcı olarak bırakıyorsunuz. Evde kaldığımız süreçte sigara bağımlıları nikotin bağımlılığından kurtulmak için daha çok araştırdılar. Dolayısıyla biorezonansın da bilinirliliği arttı“