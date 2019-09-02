Titanların Öfkesi oyuncuları kimler? Titanların Öfkesi filmi konusu nedir? Şeklindeki sorular izleyiciler tarafından merak konusu oldu. Star TV ekranlarında saat 21.45'te yayınlanacak olan Titanların Öfkesi ile ilgili ayrıntılar haberimizde...

TİTANLARIN ÖFKESİ OYUNCULARI KİMLER?

Sam Worthington

Rosamund Pike

Bill Nighy

Édgar Ramírez

Toby Kebbell

Danny Huston

Sinead Cusack

John Bell

Ralph Fiennes

Liam Neeson

TİTANLARIN ÖFKESİ FİLMİ KONUSU NEDİR?

Tanrılar, insanların sadakatsizliği yüzünden tutsak Titanlar ve vahşi liderleri Kronos üstündeki kontrollerini kaybetmektedirler. Bu arada Tanrılar ve Titanlar arasındaki güç yarışı gittikçe kızışmaktadır. Kraliçe Andromeda, Argenor ve Hephaestus’un yardımlarıyla Perseus ve Zeus’u kurtarmak, Titanları devirmek ve insanlığı kurtarmak için yeraltı dünyasında arayışa başlar.

Zeus yarı insan yarı tanrı oğlu Perseus, canavar Kraken’i destansı bir şekilde alt ettikten 10 yıl sonra daha sakin bir hayat sürdürmek ve 10 yaşındaki oğlu Helius’a bakmak için bir balıkçı kasabasına yerleşir.

Tanrılar Zeus, Hades ve Poseidon, vahşi ve zalim Titan babaları Kronos’u yıllar önce Tartarus’un bekçiliğini yaptığı yer altına göndermişlerdi. Fakat şimdi Tanrılar Zeus’a karşı Kronos ile birleşerek onun yenilmez ve sonsuz güçlerine meydan okumaya hazırlanıyorlar… Perseus şimdi kendi oğlu Ares ve kardeşi yeraltı Tanrısı Hades’in kurduğu oyunla tuzağa düşen Zeus’u kurtarmak için yeniden sahnede…