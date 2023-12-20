Tiyatro D22'den yeni oyun: 'Uykusuz Bir Rüya, Salim' Berkay Ateş'in kaleme aldığı ve oynadığı, tiyatro sahnesinin en yetkin isimlerinden Yiğit Sertdemir'in rejisini üstlendiği Tiyatro D22'nin yeni oyunu 'Uykusuz Bir Rüya, Salim' 4 Ocak 2024'te Alan Kadıköy'de prömiyer yapacak.

Kurulduğu günden bu yana sahnelediği yerli ve yabancı oyunlarla toplumsal meselelere değinen ve bu sene 10’uncu yılını kutlayan Tiyatro D22’nin yeni oyunu 'Uykusuz Bir Rüya, Salim' 4 Ocak 2024 Perşembe akşamı Alan Kadıköy’de seyirci ile buluşacak.

Berkay Ateş - Yiğit Sertdemir

Rejisini Yiğit Sertdemir, yazarlığını bir önceki oyunu 'Hakikat Elbet Bir Gün' ile Cevdet Kudret Edebiyat Ödülü alan Berkay Ateş’in üstlendiği oyunda; memleketi Adana’dan akrabalarının yanına İstanbul’a gelen Salim’in hikayesi Berkay Ateş’in tek kişilik performansıyla sahneye aktarılacak. 4 Ocak’ta gerçekleşecek prömiyerin biletleri tiyatrolar.com.tr’de...

Oyunun Konusu:

Salim; Adana’da ailesi ile yaşarken, İstanbul’a amcasının yanına gönderilir. Amcasının kebapçı dükkanında çalışırken, şahit oldukları onu geri dönüşü olmayan bir yola sürükler. Çocukluğundan bu yana en çok bildiği duygu olan çaresizlikle tekrar baş başa kalan Salim’e kaderi bir oyun daha oynamıştır. Salim de izleyiciye sorar: Keşke mi daha zordur kader mi?