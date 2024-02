Tiyatrokare, 32 yıl önce doğduğu Nişantaşı’na geri geliyor

Son yıllarda nice kültür merkezi, sinema ve tiyatro salonu kapanan Şişli’ye yeni bir soluk kazandırmak ve gelecek nesillere ilham olmak için sağlanan bu özel birliktelik, okulun profesyonel standartlardaki salonunda bir basın toplantısıyla duyuruldu.

İşbirliğinin tanıtıldığı basın toplantısına, Feyziye Mektepleri Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Sekreteri Zeynep Sezerman, Tiyatrokare Yönetmeni Nedim Saban ve Tiyatrokare’nin usta isimleri Suna Keskin, Nevra Serezli, Melek Baykal’ın yanı sıra, Aziz Sarvan, Renan Bilek, Ayşe Erbulak, Tuğrul Arsever, Ecmel İs gibi kıdemli isimleri, uzun süredir Tiyatrokare ailesinde bulunan Bülent Seyran, Meral Asiltürk, Birol Engeler, Fatih Gülnar gibi değerli oyuncular, Tiyatrokare’ye yeni katılan Ege Kökenli, Leyla Feray gibi televizyon starlarının yanı sıra, Tiyatrokare sahnelerinde alkışlanan Cem Güler, Önder Atakanlı, Müge Kement, Özgür Yetkinoğlu, Emre Ozan, Murat Turhan, Zeynep Sevi Yılmaz, Alişan Özkan, Murat Şahan, Gizemnur Topaloğlu, Gizem Çayhanoğlu katıldı.

REKLAM

"7 yaşında metot oyunculuğunu keşfettim"

Yer yer duygulu anlar yaşanan, bazen kahkahaların havada yükseldiği basın toplantısında, Tiyatrokare’nin kurucusu, yönetmeni ve usta oyuncusu Nedim Saban, konuklarını geçmişe götürdü. Saban; duygularını şöyle dile getirdi; “Ustalarım, arkadaşlarım, sayın basın mensupları bu an benim için çok heyecan verici bir an. Sizinle birlikte 50 yıl öncesine gitmek istiyorum. 50 yıl önce anaokulundayken bu sahnede oynadığım oyunda, anneannem yoksul bir çocuğu oynamam için kostümüme yama yapmıştı. Ama o yama içime sinmemişti. Ben kendim yırtmıştım. O zamanlardan metot oyunculuğunu keşfetmiştim yani! Ertesi yıl anaokulunda oynadığım oyunu bir başkası oynayınca anneme arkadaşları, senin oğlun daha iyi oynamıştı diye konuştuklarını duyunca, 7 yaşında Türk tiyatrosuna bela oldum. (Gülüyor) 1992 yılında Amerika'dan döndükten sonra kendi mahallemde tiyatro olsun istedim. Devlet sanatçısı Macide Tanır, Tiyatrokare’nin açılışında oynamayı kabul etmişti, ancak salonumuz yoktu. Şu an AVM ‘ye dönüşen bir okul salonunda perde açtık, ardından Şişli’de başka bir okula sığındık. Sonra Şişli’de bir tiyatroda 8 yıl perde açtık. Ancak, daha ilk günden, bütün Anadolu’yu ve dünyayı sahne olarak seçtik."

REKLAM

“32 yılda 75 oyun oynamışız 3.5 milyon seyirciyle buluşmuşuz”

Tiyatrokare hakkında rakamlarla bilgi veren Nedim Saban; “Tiyatrokare’de 32 yılda 75 oyun oynamışız. 32 yılda Türkiye'nin 70 şehrine defalarca gitmişiz. Aynı gün üç farklı kentte perde açmışız. En az 7500 perde açmış yaklaşık 3,5 milyon seyirciyle buluşmuşuz. Farklı türlerde 75 oyunda 50 yeni oyuncu kazandırdık tiyatromuza, bugüne kadar 50 oyuncumuz ödül almış… Tiyarokare’nin 100’e yakın ödülü var. Çok gurur verici inanın. Gurur kaynağım olan şeylerden biri de 7 Ocak 1992 açılışımız gününde Nevra-Metin Serezli, Suna- Erol Keskin gibi bana destek olmak için gelen ustalarla çalışabilmek oldu. Melek Baykal ile de bir havaalanında tanışmıştık, o günden 20 yıl sonra çalıştık, ancak o zamandan beri havaalanlarından hiç ayrılmayarak bol turne yaptık. Farklı türlerde 75 oyunda 50 yeni oyuncu kazandırdık tiyatromuza" dedi.

REKLAM

“İyi bir sinerji yakaladık”

Nedim Saban’ın sahneye davet ettiği Feyziye Mektepleri Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Sekreteri Zeynep Sezerman ise eğitim ve kültürün bir arada olacağı bu projeye imza attıkları için çok mutlu olduklarını ifade etti. “Işık Okullarında okuyan bir öğrenci belki bizi izledikten sonra tiyatroyu seçecek” diyen Nedim Saban, Dünya Tiyatro Günü başta olmak üzere, öğrenciler için pek çok workshop yapacağını, okulun öğretmenleri, öğrencileri ve mezunları için indirimli bilet olanaklarının sağlanacağını, yeni kuşaklara tiyatroyu sevdirmek için çalışmalara devam edileceğini söyledi.

Nedim Saban’a plaket takdim edildi

REKLAM

Daha sonra sahneye davet edilen Feyziye Mektepleri Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Sekreteri Zeynep Sezerman, Işık Okullarıma isminin bizzat Mustafa Kemal Atatürk tarafından verildiğini hatırlatarak Nedim Saban’a Işık Okullarının üzerinde Atatürk’ün Işık ismi ile ilgi telgrafı olan bir plaket verdi.

“10 günü devirebilen 10 yıl dayanabiliyor”

Oyuncu arkadaşlarını sahneye davet eden Nedim Saban; “Tiyatrokare’ye 10 gün dayanan 10 yılı devirebiliyor.” diyerek büyük alkış aldı ve Tiyatrokare’de 10 yılı aşkın bir süredir üretim yapan Bülent Seyran, Fatih Gülnar, Meral Asiltürk, Birol Engeler, Cem Güler gibi oyuncuları sahneye davet etti. Ayşe Erbulak da, Nedim Saban gibi ilk müsamere deneyimini Işık Okullarında yaşadığına değindi.

Sahneye gelen oyuncu dostları tek tek konuşma yaptı:

“Güvenli bir çatı benim için”

Ahududu oyununun başrol oyuncularından Melek Baykal duygularını dile getirdi ve ekledi: “Gözlerim yaşardı. Tiyatrokare küçük bir fabrika gibi. Bu kadar insana ekmek veriyorsun. Fabrika’da emek veren çok önemli isimlerimiz var. 7. senem doluyor. Uzun yıllar ödenekli tiyatroda çalıştım, ancak özel tiyatro olarak burada huzur buldum. Tiyatrokare çatısı çok güvenli bir yer."

REKLAM

“Tiyarokare benim ailem”

'Ağaçlar Ayakta Ölür' ve 'Veda' oyunuyla ayakta alkışlanan usta oyuncu Nevra Serezli ise “ Tiyatrokare benim ailem. İnsan hayatta yalnız kalabiliyor. Tiyatro aileniz oluyor. Bazen turne zamanında isyan ettiğim oluyor. Herkesi çok seviyorum” açıklamasında bulundu.

“16 senedir birlikteyiz”

Ahududu sevenleriyle buluşan duayen Suna Keskin; “16 senedir birlikte çalışıyorum. Bizler çok mutluyuz. Bana bir onur bahşetti Nedim Saban."

YENİ OYUN; ANNEM HEP DERDİ Kİ

16 Mart’ta FMV Işık Okullarında sahnelenmeye başlayacak olan ve Renan Bilek, Ege Kökenli, Bülent Seyran, Ayşe Erbulak, Tuğrul Arsever, Ecmel İs, Murat Şahan’ın oynadığı Annem Hep Derdi Ki komedisi hakkında kısa bir bilgi veren Nedim Saban “İyilik önerdiği için bu oyunu seçtik. Biliyorsunuz dünya çok karanlık. Bu yeni oyunumuz çok sıcak tatlı bir komedi olacak. Seyircilerimizin oyun sonunda #annemhepderdiki hashagtiyle de bize katılmalarını istiyoruz. Bir kız tarafı var bir erkek tarafı var. En önemli ayrıntı da bu.” açıklamasında bulundu.