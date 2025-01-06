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        Haberler Ekonomi Para TL'nin reel değeri yaklaşık 4 yılın zirvesinde - Para Haberleri

        TL'nin reel değeri yaklaşık 4 yılın zirvesinde

        Reel efektif döviz kuru endeksi, Aralık 2024'te TÜFE bazında 0,10 puan artarak 67,12'ye yükseldi. Böylece, TÜFE'ye göre Türk Lirası'nın reel değeri Şubat 2021'den bu yana en yüksek seviyesine ulaştı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.01.2025 - 14:58 Güncelleme: 06.01.2025 - 14:58
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        TL'nin reel değeri 46 ayın zirvesinde
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        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından yayınlanan geçici verilere göre, 2003=100 bazlı reel efektif döviz kuru endeksi, TÜFE bazında geçen ay bir önceki aya kıyasla 0,10 puan artışla 67,12 oldu. Endeks, Kasım 2024'te 67,02 düzeyindeydi.

        Bu dönemde Yİ-ÜFE bazında reel efektif döviz kuru endeksi, 0,23 puan azalışla 96,88'den 96,65'e geriledi.

        Türk Lirası'nın değeri, geçen yılın aynı ayına göre TÜFE bazında 11,59 puan, Yİ-ÜFE bazında da 9,96 puan arttı.

        Böylece, TÜFE'ye göre Türk Lirası'nın reel değeri Şubat 2021'den bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

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