TMOK ve TSYD'nin eski başkanlarından Togay Bayatlı vefat etti

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Üyesi, Dünya Spor Yazarları Birliği ve Türkiye Spor Yazarları Derneği önceki başkanlarından, 2009 Burhan Felek Basın Hizmet Ödülü ve Sürekli Basın Kartı sahibi Togay Bayatlı, 85 yaşında vefat etti.

Dünya Spor Yazarları Birliği'nin (AIPS) başkanlığını üstlenerek uluslararası düzeyde görev alan ilk Türk spor insanı olan bayatlı, rahatsızlığı nedeniyle bir süredir tedavi görüyordu.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti de yayınladığı başsağlığı mesajında, "Uzun yıllar mesleğimize spor alanında başarıyla hizmet veren üyemiz Togay Bayatlı'yı kaybetmenin üzüntüsü içindeyiz. Meslektaşımızın ailesine ve basın topluluğumuza başsağlığı diliyoruz" denildi.

REKLAM FUTBOL FEDERASYONU'NDAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), başsağlığı mesajında şu ifadeleri kullandı; "Türk spor basınının duayen isimlerinden, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK), Dünya Spor Yazarları Birliği (AIPS) ve Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) eski başkanı Togay Bayatlı'nın vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Uzun yıllar Milliyet ile Hürriyet gazetelerinde köşe yazıları yazan Togay Bayatlı, yönetici, yazar ve yorumcu olarak Türk sporuna ve spor basınına çok önemli katkılarda bulunmuştu. Merhum Togay Bayatlı'ya Allah'tan rahmet; ailesi, sevenleri, spor ve basın camiasına başsağlığı dileriz."