Ocak 2017'den bu yana Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyumluğunda yönetilen Aydınlı Grup, 2018 yılını 2 milyar TL'nin üzerinde ciro ile kapatmaya hazırlanıyor. Aydınlı Grubu'nun tedarik zinciri buluşmalarının dördüncüsüne katılan TMSF Başkanı Muhiddin Gülal, fonun bünyesinde bulunan 933 şirketin piyasa değerinin 55 milyar lirayı bulduğunu ifade etti.

'TMSF BÜNYESİNDE 933 ŞİRKET VAR'

Gülal, "Yönetimimizdeki 933 şirketin piyasa değeri 55 milyar TL'yi buluyor. TMSF yönetimindeki Aydınlı Grubu 2017 yılını ise 1.3 milyar TL'lik bir ciro ile tamamlamıştı. Ocak-Ekim 2018 dönemini kapsayan yılın 10 ayında ciromuz 1.8 milyar TL olarak gerçekleşti. 2018 yılını 2 milyar TL'nin üzerinde bir ciro ile kapatmayı hedefliyoruz" dedi.

'AYDINLI GRUBU'NU TARİHİNİN EN YÜKSEK CİROSUNA ULAŞTIRDIK'

Toplantıya Gülal'ın yanı sıra TMSF Fon Kurulu Üyesi Aydınlı Grup Yönetim Kurulu Başkanı Hamit Sarı ve Aydınlı Grup CEO'su Mustafa Erbey ile birlikte TMSF ve şirketin üst düzey yöneticileri katıldı. Aydınlı Grup CEO'su Mustafa Erbey, toplantıda yaptığı konuşmada "Girişimcilik ve inovasyon gibi DNA'mızın yapı taşlarını oluşturan değerlerimizin rehberliğinde yurtiçinde ve yurtdışında büyümeyi planlıyoruz. Toplam 618 mağaza ile 2018 yılını kapatmaya hazırlanıyoruz. Mağazalarımızın 335'i yurtiçinde, 283'i ise yurtdışında faaliyet gösteriyor. 2023 yılında hazır giyim perakendesi alanında Türkiye ve yakın coğrafyanın en başarılı üç oyuncusundan biri olmayı hedefliyoruz. Enflasyonla Topyekün Mücadele Programı gibi hükümetimizin aldığı kararlara destek olarak faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. 42 yıllık Aydınlık Grubu tarihinde en yüksek ciroya eriştik. Kar marjımız 2018'de yüzde 25'e ulaştı. Grubu aldığımızda yüzde 22 seviyesindeydi. Hazır giyimde böyle bir karlılık yok." dedi.

'BORÇ 125 MİLYON EURO'YA DÜŞECEK'

Grubun borç durumuyla ilgili değerlendirmelerde de bulunan Erbey şöyle konuştu: "Aydınlı Grup'u 185 milyon Euro borçla devraldık. İki yılda 50 milyon Euro borç ödedik. Bu ay sonunda TMSF'nin de desteğiyle 10 milyon Euro daha borç ödeyeceğiz. Böyle toplam borcumuz 125 milyon Euro'ya düşmüş olacak."





'4 BİN 631 KİŞİLİK İSTİHDAM SAĞLIYORUZ'



Teknolojik altyapı, verimlilik, organizasyon ve insan kaynağına yönelik yatırımlara devam ettiklerini vurgulayan Erbey, "Rakamlar, ciromuzun geçtiğimiz yıla kıyasla yüzde 51 arttığını gösteriyor. 2018'i bir önceki yıla kıyasla yüzde 52'lik bir artışla 378 milyon liralık bir ihracatla kapatmayı hedefliyoruz." dedi. Artan mağaza sayılarıyla da yeni istihdam olanakları yarattıklarını anlatan Erbey, bugün 4 bin 631 kişilik istihdam sağladıklarını bildirdi.

Erbey, grubun 2023 projeksiyonunu da şöyle özetledi: "2023'te 5 milyar lirayı aşan bir ciro hedefimiz bulunuyor. Ayrıca ihracat hacmimizin toplam ciro içindeki payını yüzde 20'ye yükselterek 1 milyar liranın üzerine çıkarmayı planlıyoruz. Aynı büyüme hamlemizi perakende sektöründe sürdürerek mağaza sayımızı 930'a çıkarmayı hedefliyoruz. Mağazalarımızın 438'i yurt içinde, 492'si ise yurt dışında olacak."



İnşaat ve enerji sektöründeki yatırımlarına devam ettiklerini vurgulayan Erbey, Aydınlı İnşaat'ın tek firma olarak yükleniciliğini üstlendiği Kozyatağı A Rezidans Projesi'nin yapımının devam ettiğini belirtti.





'2019'DA ÇALIŞAN SAYIMIZI 6 BİNİN ÜZERİNE ÇIKARMAYI HEDEFLİYORUZ'

TMSF Fon Kurulu Üyesi Aydınlı Grup Yönetim Kurulu Başkanı Hamit Sarı ise Aydınlı Grup'un, 25 Ocak 2017'den beri TMSF bünyesinde faaliyet gösterdiğini anımsattı. Grubun piyasa değerinin 14 milyar lirayı bulduğunu aktaran Sarı, şirketin ekonomik ve ihracat alanındaki performansını arttırarak yoluna devam ettiğini kaydetti. Sarı, "İşleyen makineyi daha iyi işletiyoruz. Hazır giyimdeki performans inşaat grubunda yok. Hedefimiz inşaat alanında da beklenen performansı sağlamak. Biz bu şirketi devraldığımızda 185 milyon avro borç vardı. Sonra incelediğimizde paraların değişik yerlerde kullanıldığını gördük. Aydınlı Grup'da ağlamayı ve mazeret üretmeyi yasakladık. Biz devraldığımızda 3 bin 700 olan çalışan sayısını yurt dışıyla birlikte 5 bin 200'e çıkardık. 2019'da toplam çalışan sayımızı 6 bin rakamının üzerine çıkarmayı hedefliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.





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