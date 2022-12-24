TMSF'den 2 ticari ve iktisadi bütünlük satışı

AA

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun (TMSF) bugünkü Resmi Gazete'de 2 satış ilanı yer aldı.

Buna göre, fonun kayyum olarak atandığı Üç Altın Tekstil Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi kapsamında oluşturulan "Üç Altın Tekstil Ticari ve İktisadi Bütünlüğü"nün satışına karar verildi. Söz konusu bütünlüğün kapsamı, şirketin mal, hak, varlıklar ve sözleşmelerden oluşuyor.

Muhammen bedeli 28 milyon 750 bin lira olarak belirlenen bütünlük, kapalı zarf ve açık artırma usullerinin birlikte uygulanması suretiyle ihaleye çıkarılacak.

İhale, 18 Ocak 2023'te saat 11.00'da TMSF'nin Esentepe'deki binasında gerçekleştirilecek.

TMSF'nin Resmi Gazete'de yer alan diğer satış ilanına göre, fonun kayyum olarak atandığı Akasya Alçı Maden Üretim AŞ kapsamında oluşturulan "Akasya Alçı Fabrikası Ticari ve İktisadi Bütünlüğü"nün satışına karar verildi. Söz konusu bütünlüğün kapsamı, şirketin mal, hak, varlıklar ve sözleşmelerden oluşuyor.

Muhammen bedeli 88 milyon 550 bin lira olarak belirlenen bütünlük, kapalı zarf ve açık artırma usullerinin birlikte uygulanması suretiyle ihaleye çıkarılacak.

İhale, 25 Ocak 2023'te saat 14.00'da TMSF'nin Esentepe'deki binasında yapılacak.