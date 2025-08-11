Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        BIST 100 11.076,36 %0,95
        DOLAR 40,7086 %0,08
        EURO 47,3594 %-0,05
        GRAM ALTIN 4.385,92 %-1,32
        FAİZ 40,33 %1,59
        GÜMÜŞ GRAM 49,42 %-1,53
        BITCOIN 120.316,00 %1,65
        GBP/TRY 54,6698 %-0,14
        EUR/USD 1,1624 %-0,15
        BRENT 66,93 %0,51
        ÇEYREK ALTIN 7.170,98 %-1,32
        Haberler Ekonomi Para TMSF, Flash Haber TV'yi satışa çıkardı - Para Haberleri

        TMSF, Flash Haber TV'yi satışa çıkardı

        Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Flash Haber TV Ticari ve İktisadi Bütünlüğünü 84 milyon lira muhammen bedelle satışa çıkardı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.08.2025 - 14:58 Güncelleme: 11.08.2025 - 14:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        TMSF, Flash Haber TV'yi satışa çıkardı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        TMSF'den yapılan açıklamaya göre, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun kayyım olarak atandığı, Göktuğ Multimedya Yayıncılık AŞ'ye ait Flash Haber TV'nin ihalesinde kapalı zarf ve açık artırma usulleri birlikte uygulanacak.

        Muhammen bedelin 84 milyon lira olarak belirlendiği ihaleye 16 Eylül'e kadar teklif verilebilecek. İhale, 17 Eylül'de saat 14.00'te TMSF'nin Esentepe'deki binasında gerçekleştirilecek. İhaleye pazarlık usulüyle devam edilmesine karar verilmesi halinde pazarlık 19 Eylül'de aynı yerde ve saatte yapılacak.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        8.8'lik Kamçatka ve 6.1'lik Sındırgı'yı uzmanları karşılaştırdı!
        8.8'lik Kamçatka ve 6.1'lik Sındırgı'yı uzmanları karşılaştırdı!
        Balıkesir Sındırgı’da 6.1’lik deprem! Son durum
        Balıkesir Sındırgı’da 6.1’lik deprem! Son durum
        Feci yangında iddianame!
        Feci yangında iddianame!
        Bayern tamam, sıra Boey'de!
        Bayern tamam, sıra Boey'de!
        Avrupa'da 'kuralsız tatilciye' ceza dönemi
        Avrupa'da 'kuralsız tatilciye' ceza dönemi
        Serdal Adalı'dan Sancho açıklaması!
        Serdal Adalı'dan Sancho açıklaması!
        Gaziantep’i denize bağlayacak dev ulaşım hamlesi
        Gaziantep’i denize bağlayacak dev ulaşım hamlesi
        Putin, Alaska'yı ziyaret eden ilk Rus lider olacak
        Putin, Alaska'yı ziyaret eden ilk Rus lider olacak
        Yaren leyleğin depremi hissettiği anlar kamerada
        Yaren leyleğin depremi hissettiği anlar kamerada
        Barış Alper'e Arabistan kancası!
        Barış Alper'e Arabistan kancası!
        Gayrimenkul sertifikasına 1,87 kat talep
        Gayrimenkul sertifikasına 1,87 kat talep
        Feyenoord'u yıkım planı!
        Feyenoord'u yıkım planı!
        Sosyal medya fenomeninin trajik sonu!
        Sosyal medya fenomeninin trajik sonu!
        Türkiye'nin yaz lezzeti haritası
        Türkiye'nin yaz lezzeti haritası
        Baş döndürücü rakamlar
        Baş döndürücü rakamlar
        İnceleme başlatıldı
        İnceleme başlatıldı
        Ülke isimlerine göre kahve tadı nasıl değişiyor?
        Ülke isimlerine göre kahve tadı nasıl değişiyor?
        İşçinin zammının 3’te 1’i devlete
        İşçinin zammının 3’te 1’i devlete
        11-17 Ağustos haftası burç yorumlarınız
        11-17 Ağustos haftası burç yorumlarınız
        Eve çarpan gök taşının Dünya'dan daha yaşlı olduğu ortaya çıktı
        Eve çarpan gök taşının Dünya'dan daha yaşlı olduğu ortaya çıktı