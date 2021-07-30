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Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Türkiye'nin farklı bölgelerinde söndürme çalışmaları devam eden orman yangınları kapsamında bir destek paketi açıkladı.

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kurumun yanan ormanları eski haline kavuşturmak için 5 milyon TL'lik destekte bulunacağını bildirdi.

— Rifat Hisarcıklıoğlu (@RHisarciklioglu) July 30, 2021

Hisarcıklıoğlu paylaşımında, "Birlikten güç ve umut doğar. Yanan ormanlarımızı eski haline kavuşturmak ve daha yeşil bir Türkiye için TOBB olarak 5 milyon TL destek veriyoruz. Hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar dileriz" ifadelerini kullandı.