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TOBB Temmuz ayında kurulan-kapanan şirket istatistiklerini açıkladı

Kurulan şirket sayısı temmuzda, bir önceki aya göre yüzde 23,27 artarak 6 bin 797 oldu. Aynı dönemde kapanan şirket sayısı yüzde 32,94 artışla 912 olarak kayıtlara geçti. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), temmuz ayına ilişkin kurulan-kapanan şirket istatistiklerini açıkladı

17.08.2018 - 11:04 | Güncelleme: AA

Buna göre, temmuzda kurulan şirket sayısı, bir önceki aya göre yüzde 23,27 artarak 5 bin 514'ten 6 bin 797'ye yükseldi. Bu dönemde kapanan şirket sayısı da yüzde 32,94 arttı ve 912 oldu. Haziranda kapanan şirket sayısı 686 idi.

Kurulan şirket sayısı temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 30,84 artarken, kapanan şirket sayısı yüzde 16,33 azalış gösterdi.

Kurulan şirket sayısı ocak-temmuz döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 27,86 artarak 53 bin 55, kapanan şirket sayısı ise yüzde 9,43 azalarak 6 bin 329 oldu.

6 BİN 871 KOOPERATİF KURULUŞU GERÇEKLEŞTİ

Türkiye'de temmuz ayında 6 bin 871 şirket ve kooperatif kuruluşu gerçekleşti. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ( TOBB), temmuz ayına ilişkin kurulan ve kapanan şirket istatistiklerini yayımladı. Buna göre, temmuzda bir önceki aya göre, kurulan şirket sayısı yüzde 23,27, gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 2,17 artarken, kooperatif sayısı yüzde 12,94 azaldı.

Aynı dönemde kapanan şirket sayısı yüzde 32,94, kooperatif sayısı yüzde 59,09 ve gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 72,8 arttı. Temmuzda geçen yılın aynı ayına göre kurulan şirket sayısı yüzde 30,84 artarken, kooperatif sayısı değişmedi, gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 23,70 azalış görüldü. Bu dönemde kapanan şirket sayısı yüzde 16,33, kooperatif sayısı yüzde 13,22 gerilerken, gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 32,99 arttı.

ARDAHAN'DA ŞİRKET KURULMADI

Temmuzda kurulan toplam 6 bin 871 şirket ve kooperatifin yüzde 86,22'sini limited şirketler, yüzde 12,66'sını anonim şirketler, yüzde 1,08'ini kooperatifler oluşturdu. Şirket ve kooperatiflerin yüzde 39,48'i İstanbul, yüzde 10,45'i Ankara, yüzde 6,61'i İzmir'de kuruldu. Temmuzda Ardahan'da şirket ve kooperatif kuruluşu gerçekleşmedi.

Öte yandan, geride kalan 7 ayda toplam 53 bin 708 şirket ve kooperatif iş başı yaptı.

Geçen ay kurulan şirket ve kooperatiflerin 2 bin 369'u ticaret, 924'ü imalat ve 915'i inşaat sektöründe yer aldı. Kurulan gerçek kişi ticari işletmelerinin ise 734'ü toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 459'u inşaat, 259'u imalat sektöründe faaliyet göstermek üzere çalışmalarına başladı.

Temmuzda kapanan şirket ve kooperatiflerin 305'inin toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 200'ünün inşaat, 93'ünün de imalat sektöründe olduğu kayıtlara geçti. Kapanan gerçek kişi ticari işletmelerinden 932'sinin toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 386'sının inşaat, 161'inin ulaştırma depolama sektöründe faaliyet gösterdiği belirlendi.

YABANCI ORTAK SERMAYELİ ŞİRKETLER

Geçen ay kurulan bin 242 yabancı ortak sermayeli şirketin 159'u Suriye, 121'i Suudi Arabistan ortaklı oldu.

İş başı yapan yabancı ortak sermayeli şirketlerin 88'i anonim, bin 154'ü limited şirket statüsünde faaliyet gösteriyor. Bu yıl kurulan şirketlerin bin 2'si belirli bir mala tahsis edilmemiş mağazalardaki toptan ticaret, 496'sı ikamet amaçlı olan veya olmayan binaların inşaatı ve 458'i gayrimenkul acenteleri sektöründe kuruldu.

Kurulan yabancı ortak sermayeli şirketlerin toplam sermayelerinin yüzde 77,61'ini yabancı sermayeli ortak payı oluşturdu.

 

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