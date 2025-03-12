TOFAŞ: 102 - Bilbao Basket: 93 | MAÇ SONUCU
Basketbol FIBA Erkekler Avrupa Kupası çeyrek finalinde 84-72 kaybettiği maçın rövanşında TOFAŞ, İspanya'nın Bilbao Basket takımını 102-93 yenmesine rağmen organizasyona veda etti.
TOFAŞ, Basketbol FIBA Erkekler Avrupa Kupası çeyrek finalinde 84-72 kaybettiği maçın rövanşında İspanyol ekibi Bilbao Basket'i 102-93 mağlup etmesine rağmen elendi.
Salon: TOFAŞ
Hakemler: Boris Krejic (Slovenya), Dariusz Zapolski (Polonya), Zdenko Tomasovic (Slovakya)
TOFAŞ: Reed 21, Perez 18, Yiğitcan Saybir 10, Trifunovic 13, Demircan Demir, Tolga Geçim 6, Berk Demir 3, Gauzin 2, Pasecniks 9, Obrien 6, Bankston 14
Bilbao Basket: Frey 8, Abdur-Rahkman 24, Cazalon 10, Dominguez 3, De Ridder 12, Jones 17, Pantzar 5, Rabaseda, Dragic 2, Hlinason 12, Sylla
1. Periyot: 30-25
Devre: 53-46
3. Periyot: 80-66
4. Periyot: 102-93