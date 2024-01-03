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        Haberler Spor Basketbol Şampiyonlar Ligi TOFAŞ deplasmanda kazandı avantajı kaptı - Basketbol Haberleri

        TOFAŞ deplasmanda kazandı avantajı kaptı

        Basketbol Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında TOFAŞ deplasmanda PAOK mateco'yu 95-63 mağlup etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.01.2024 - 00:33 Güncelleme: 03.01.2024 - 00:33
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        TOFAŞ deplasmanda kazandı!
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        Basketbol Şampiyonlar Ligi play-in turu ilk maçında TOFAŞ, deplasmanda Yunanistan temsilcisi PAOK mateco'yu 32 sayı farkla 95-63 yendi.

        PAOK Spor Arena'da oynanan mücadelenin ilk periyoduna iyi başlayan TOFAŞ, ilk çeyreği 27-12 önde tamamladı. İkinci periyotta etkinliğini sürdüren Bursa temsilcisi, soyunma odasına 27 sayı farkla 53-26 önde gitti.

        Üçüncü ve dördüncü periyotta da üstünlüğü bırakmayan TOFAŞ, mücadeleyi 32 sayı farkla 95-63 kazanarak, son 16 turu için avantaj elde etti.

        Mücadelenin rövanşı, 9 Ocak Salı günü TOFAŞ Spor Salonu'nda oynanacak.

        Eşleşmede, iki galibiyete ulaşan ekip, organizasyonda son 16 turu vizesi alacak.

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