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Tofaş, tedarikçilerinin pandemi sonrası yeni oluşacak tedarik zinciri sisteminde daha fazla yer alması için yeni bir adım attığını duyurdu. Yapılan açıklamaya göre, şirket dünyayı etkisi altına alan koronavirüs ile birlikte tedarik zinciri yönetiminde uzun vadeli değişikliklerin önünün açılmasından yola çıkarak, başta kalıp tasarımı ve üretimi olmak üzere, yerli tedarik zincirinin üretim teknolojisindeki kapasitesine yeni pazarlar bulma konusunda destek olacak.

Verilen bilgiye göre, Türkiye’deki tedarikçilerin sağladığı yüksek kalitenin, dünyanın bir çok noktasında üretim tesisleri bulunan FCA’nın (Fiat Chrysler Automobiles) farklı modellerinde de kullanılması için girişimlerde bulunan Tofaş, bu kapsamda FCA’nın farklı fabrikalarında kullanılacak parçaların Türk tedarikçilerinden satın alınmasına yönelik, teknik değerlendirme ve teklif çalışmalarının yapılması için anlaşma sağladı.

'PANDEMİ TÜRK TEDARİKÇİLER İÇİN FIRSAT YARATABİLİR'

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Tofaş CEO’su Cengiz Eroldu, "Pandemi süreci küresel tedarik zinciri yönetiminin yeniden gözden geçirilmesinin ve potansiyel bir dönüşümün tetikleyicisi oldu. Türkiye’nin avantajlı konumu ve tedarik sanayisinin kalitesi önemli fırsatları beraberinde getirebilir. Bu bakış açısıyla, FCA ile Türkiye’deki tedarikçilerimizin teknik yetkinlik ve rekabetçilik kabiliyetlerini bir süredir paylaşıyorduk. Bu yöndeki çalışmalarımız sonucunda, belirli parçaların teklifi için FCA ile beraber çalışmak üzere anlaştık. Bu çalışmayı, Tofaş’taki üretimden bağımsız olarak, tedarikçilerimize ilave ihracat hacmi yaratmak ve FCA’ya fayda sağlamak adına yapıyoruz" dedi.

Yapılan çalışmayla yerli tedarikçiler ve FCA arasında köprü kurmak adına önemli bir adım attıklarını da vurgulayan Eroldu, "Türkiye’de üretilerek yurtdışına ihraç edilecek parçalar FCA’nın farklı ülkelerde üretimi gerçekleştirilen modellerinde kullanılacak. İlk etapta 15 tedarikçimiz ile çalışmaya başlıyor. Gelecekte bu çalışmaların daha büyük hacimli alımları tetikleyeceğini umuyoruz" ifadelerini kullandı.