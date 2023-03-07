TOGG SATIŞ FİYATI NE KADAR OLACAK?

Arkadan itişli ve dört çeker olmak üzere iki farklı versiyonla satışa çıkacağı duyurulan Togg’un 160 kW güce sahip arkadan itişli versiyonunun yüzde 10’luk ÖTV dilimine gireceği tahmin ediliyor. Dört tekerlekten çekişli 320 kW güce sahip Togg C-SUV için uygulanacak ÖTV oranı ise yüzde 50 olabilir.