Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

TOGG kura çekilişi ne zaman, saat kaçta? TOGG kura çekimi Youtube canlı izle

Yerli elektrikli otomobil TOGG ön sipariş başvuruları 16-27 Mart tarihleri arasında gerçekleşti. TOGG, T10X için verilen ön sipariş sayısı 177 bin 467 olurken, başvuruda bulunanlar, TOGG kura çekilişi ne zaman, saat kaçta sorularının yanıtını arıyor. Noter huzurunda canlı yayında gerçekleşecek TOGG kura çekiminin ardından isim listesi sorgulama süreci başlayacak. Kura sonuçlarının açıklanması ile birlikte 20.000 TOGG T10X modeli sahibini bulacak. İşte 2023 TOGG kura çekimi canlı yayın izleme ekranı...

ABONE OL
HABERTURK.COM
  • TOGG kura çekilişi canlı yayın izle: TOGG kura çekimi YouTube canlı izle

    16 Mart tarihi itibarıyla başlayan TOGG ön sipariş başvuruları 27 Mart tarihi itibarıyla sona erdi. Ön sipariş başvurularının sona ermesinin ardından, gözler TOGG kura çekim tarihi ve saatine çevrildi. TOGG kura sonuçları ile isim listesinin açıklanmasının ardından, 20.000 TOGG T10X modeli teslim süreci başlamış olacak. Peki, "TOGG kura çekilişi ne zaman, saat kaçta?" İşte 29 Mart 2023 TOGG kura çekilişi canlı izleme sayfası...
  • TOGG kura çekilişi canlı yayın izle: TOGG kura çekimi YouTube canlı izle

    TOGG SİPARİŞ SAYISI KAÇ OLDU, KAÇ KİŞİ BAŞVURDU?

    TOGG, T10X için verilen ön sipariş sayısı hakkında açıklamada bulundu. Şirketin resmi Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, yerli otomobil için verilen ön sipariş sayısı 177 bin 467 ulaştı.
  • TOGG kura çekilişi canlı yayın izle: TOGG kura çekimi YouTube canlı izle

    TOGG KURASI NE ZAMAN?

    TOGG kura çekilişinin 29 Mart Çarşamba yani bu akşam saat 21.00'de düzenlenecek. Sipariş hakkı kazanan asil ve yedek talihliler TOGG Youtube ve TRT Haber canlı yayınında belli olacak.
  • TOGG kura çekilişi canlı yayın izle: TOGG kura çekimi YouTube canlı izle

    TOGG ÇEKİLİŞİ NASIL YAPILACAK?

    TOGG'un, websitesi ile Trumore uygulaması üzerinden ön sipariş numaralarıyla ad ve soyadlarının ilk harflerinin bulunduğu sıralı listeyi açıkladığı kullanıcılar arasından şanslı 20 bin kişi, 2023 yılında teslim edilecek T10X için ön sipariş hakkı kazanacak.

    TOGG KURA ÇEKİMİ CANLI YAYIN İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

     
  • TOGG kura çekilişi canlı yayın izle: TOGG kura çekimi YouTube canlı izle

    TOGG ÇEKİLİŞ SÜRECİ 2 ADIMDAN OLUŞUYOR

    Yerli otomobil TOGG'un çekiliş süreci asil ve yedek liste olmak üzere 2 adımlı olacak. TOGG çekiliş sonucu ayrıca şanslı 20 bin kullanıcının yanı sıra 20 bin kişilik yedek liste de belirlenecek. 2023 yılı için planlanan teslimatlarda iptallerin yaşanması halinde, yedek listedeki kullanıcılar devreye alınacak.
  • TOGG kura çekilişi canlı yayın izle: TOGG kura çekimi YouTube canlı izle

    KAZANAMAYANLARA ÜCRET İADESİ VERİLECEK

    Ön sipariş dönemi sonunda noter huzurunda yapılacak çekilişle, sipariş hakkı kazananlar teslimat önceliğiyle birlikte belirlenecek. Teslimat tarihi belirlenirken seçilen versiyonun yaklaşık teslimat dönemi ile kullanıcının çekiliş sıralamasındaki yeri dikkate alınacak. 

     
  • TOGG kura çekilişi canlı yayın izle: TOGG kura çekimi YouTube canlı izle

    Çekilişte sipariş hakkı kazanamayan kullanıcıların ön ödeme bedelleri ise kullanıcıların Trumore e-Cüzdanlarına ardından bankalarına bağlı olarak en geç 14 gün içinde otomatik olarak hesaplarına geri yatırılacak.
  • TOGG kura çekilişi canlı yayın izle: TOGG kura çekimi YouTube canlı izle

    TOGG ANAHTAR TESLİM TARİHİ AÇIKLANDI

    Yapılacak TOGG çekilişleri kapsamında, öncelikle  V2 donanımlı 523 kilometre menzilli T10X’ler Nisan ayından itibaren teslim edilecek. V1 ile V2 donanımlı 314 km menzile sahip versiyonlu TOGG T10X’lerin teslimatları 2023 Temmuz ayında başlayacak.

     
  • TOGG kura çekilişi canlı yayın izle: TOGG kura çekimi YouTube canlı izle

    T10X’in 0-100 km/s hızlanması 4,8 saniye olan, 700 Nm tork üreten çift motorlu 435 beygir gücündeki AWD (all-wheel drive) versiyonu ise 29 Ekim 2023 tarihi itibarıyla teslim edilmeye başlanacak olan 100. Yıl Özel Serisiyle birlikte yollara çıkacak.
  • TOGG kura çekilişi canlı yayın izle: TOGG kura çekimi YouTube canlı izle

    TOGG KURA ÇEKİMİ CANLI YAYIN İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

     

Haberi Hazırlayan : Türker Üner
Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.