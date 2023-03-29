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TOGG kura sonucu ve isim listesi sorgulama ekranı: 2023 TOGG kura çekimi sonuçları ne zaman açıklanacak?

TOGG kura çekimi sonuçları için gözler kuraya çevrildi. TOGG kura çekimi 29 Mart akşamı saat 21.00'de YouTube ve TRT Haber canlı yayınında gerçekleştiriliyor. 20 bin kullanıcı ve 20 bin kişilik yedek kullanıcının belirleneceği kura çekiminin ardından TOGG kura sonucu ve isim listesi sorgulama ekranı üzerinden sonuçlar kontrol edilebilecek. İşte 2023 TOGG kura çekimi sonuçları isim listesi sorgulama ekranı...

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  • TOGG kura sonucu ve isim listesi sorgulama 2023 | TOGG kura çekimi sonuçları isim listesi açıklandı mı ve sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

    TOGG kura çekimi sonucu ve isim listesi sorgulama ekranı gündemdeki yerini koruyor. 20 bin kullanıcının yanı sıra 20 bin kişilik yedek listenin belirleneceği TOGG kura çekimi 29 Mart akşamı gerçekleştiriliyor. Türkiye'nin yerli otomobilinin başvuruları 27 Mart'ta sona erdi. 177 bin 467 adet ön siparişi alınan TOGG T10X modeli, kura çekilişi sonucunun açıklanmasının ardından sahiplerini bulacak. İşte TOGG kura çekimi tarihi, saat ve sonuç sorgulama ekranı…
  • TOGG kura sonucu ve isim listesi sorgulama 2023 | TOGG kura çekimi sonuçları isim listesi açıklandı mı ve sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

    TOGG İÇİN ÖN SİPARİŞ SAYISI 177 BİN 467!

    TOGG, T10X için verilen ön sipariş sayısı hakkında açıklamada bulundu. Şirketin resmi Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, yerli otomobil için verilen ön sipariş sayısı 177 bin 467 ulaştı.
  • TOGG kura sonucu ve isim listesi sorgulama 2023 | TOGG kura çekimi sonuçları isim listesi açıklandı mı ve sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

    TOGG KURA ÇEKİLİŞİ BUGÜN DÜZENLENİYOR!

    TOGG T10X için ön sipariş sahiplerini belirleyecek dijital çekiliş, 29 Mart 2023 Çarşamba günü gerçekleştirilecek ve canlı olarak yayınlanacak.

    TOGG SAYFASI İÇİN TIKLAYINIZ
  • TOGG kura sonucu ve isim listesi sorgulama 2023 | TOGG kura çekimi sonuçları isim listesi açıklandı mı ve sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

    SİPARİŞ HAKKI KAZANANLAR TESLİMAT ÖNCELİĞİYLE BİRLİKTE BELİRLENECEK

    Çekilişe katılacak kullanıcıların sıralı listesi çekiliş öncesinde TOGG tarafından yayınlanacak. Çekiliş sonlandığında kazanan kullanıcılar akıllı cihazlarının teslimat tarihi geldiğinde, ön ödeme tutarı düşülmüş bir şekilde kalan ödemelerini yapacak. Noter huzurunda yapılacak çekilişle, sipariş hakkı kazananlar teslimat önceliğiyle birlikte belirlenecek. Teslimat tarihi belirlenirken seçilen versiyonun yaklaşık teslimat dönemi ile kullanıcının çekiliş sıralamasındaki yeri dikkate alınacak.
  • TOGG kura sonucu ve isim listesi sorgulama 2023 | TOGG kura çekimi sonuçları isim listesi açıklandı mı ve sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

    KAZANAMAYANLARA ÜCRET İADESİ VERİLECEK

    Ön sipariş dönemi sonunda noter huzurunda yapılacak çekilişle, sipariş hakkı kazananlar teslimat önceliğiyle birlikte belirlenecek. Teslimat tarihi belirlenirken seçilen versiyonun yaklaşık teslimat dönemi ile kullanıcının çekiliş sıralamasındaki yeri dikkate alınacak. 
  • TOGG kura sonucu ve isim listesi sorgulama 2023 | TOGG kura çekimi sonuçları isim listesi açıklandı mı ve sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

    Çekilişte sipariş hakkı kazanamayan kullanıcıların ön ödeme bedelleri ise kullanıcıların Trumore e-Cüzdanlarına ardından bankalarına bağlı olarak en geç 14 gün içinde otomatik olarak hesaplarına geri yatırılacak.
  • TOGG kura sonucu ve isim listesi sorgulama 2023 | TOGG kura çekimi sonuçları isim listesi açıklandı mı ve sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

    TOGG ANAHTAR TESLİM TARİHİ BELLİ OLDU

    Yapılacak TOGG çekilişleri kapsamında, öncelikle  V2 donanımlı 523 kilometre menzilli T10X’ler Nisan ayından itibaren teslim edilecek. V1 ile V2 donanımlı 314 km menzile sahip versiyonlu TOGG T10X’lerin teslimatları 2023 Temmuz ayında başlayacak.

    T10X’in 0-100 km/s hızlanması 4,8 saniye olan, 700 Nm tork üreten çift motorlu 435 beygir gücündeki AWD (all-wheel drive) versiyonu ise 29 Ekim 2023 tarihi itibarıyla teslim edilmeye başlanacak olan 100. Yıl Özel Serisiyle birlikte yollara çıkacak.
  • TOGG kura sonucu ve isim listesi sorgulama 2023 | TOGG kura çekimi sonuçları isim listesi açıklandı mı ve sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci
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