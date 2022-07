HABERTURK.COM

Açık ve kullanıcı odaklı bir mobilite ekosistemi oluşturma hedefiyle yola çıkan ve yıl sonunda yerli elektrikli otomobili tanıtmaya hazırlanan Togg, Bilişim Vadisi’yle birlikte hayata geçirdiği Mobilite Hızlandırma Programı’nı uluslararası arenaya taşıyor.

4 kıtada, 20 ülkede ve 39 ofiste, Silikon Vadisi’de 400 kurumsal partnere sahip bir yenilik platformu olan Plug and Play ile iş birliğine imza atan Togg, uluslararası Mobilite Hızlandırma Programı ile start-up’lara yol göstermeyi hedefliyor.

Program kapsamında global girişimcilere mentörlük, finansal danışmanlık ve proje desteği gibi ihtiyaç duydukları her konuda destek verileceği belirtildi.

Togg'un aynı zamanda Plug and Play tarafından desteklenen açık bir inovasyon platformu olan STARTUP AUTOBAHN’a da üye olarak, global oyuncularla birlikte mobilite alanında aktif olarak rol alacağı öğrenildi.

'MOBİLİTE EKOSİSTEMİNİ GELİŞTİRECEK ÇALIŞMALARIN İÇİNDE OLACAĞIZ'

Almanya Stuttgart’ta düzenlenen STARTUP AUTOBAHN Expo 2022 etkinliğinde açıklanan iş birliğine ilişkin konuşan Togg CEO’su M. Gürcan Karakaş, mobilite ekosisteminde start-up'ların yeni teknoloji çözümlerinin çok önemli bir parçasını olduğunu belirtti.

Karakaş, "Şirketler 5-10 yıl öncesine kadar kendi Ar-Ge birimlerine güveniyorlardı ama start-up'larla birlikte teknolojik yenilik daha önce hiç görülmemiş bir hıza ulaştı. Çevik iş modelleri ile cesur adımlar atan start-up'lar hızlı aksiyon alıp sektörleri dönüştürüyor. Mobilite ekosisteminin şekillenmesinde de start-uplar kritik bir rol oynuyor. Sektör yeni oyuncuların ortaya çıkması için bir fırsat penceresi yaratırken, yeni oyuncularla yapılan iş birlikleri de sürdürülebilir değer yaratmamıza imkân tanıyor" dedi.

Plug and Play ile hayata geçirilecek ‘Mobilite Hızlandırma Programı’nın ekosistemin start-upları desteklemek için atılan önemli bir adım olduğunu kaydeden Karakaş, "Haziran ayında Avrupa’nın en büyük teknoloji ve start-up etkinliği olan Vivatech’te yer alarak start-up yaklaşımımızı aktardık. Etkinliğin merkezinde yer alan Mobility Park by Togg ile de start-upların nabzını tutma fırsatı bulduk. Küresel rekabete hazırlanan bir şirket olarak sadece ülkemizde değil, uluslararası alanda da mobilite ekosistemini geliştirecek her türlü çalışmanın içinde olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Plug and Play Türkiye Direktörü Lale Gözübüyük de iş birliğine ilişkin olarak, "Togg, bir otomobilden çok daha fazlası olmayı hedefliyor. Dünya’nın en büyük inovasyon platformu Plug and Play, sadece global otomotiv firmalarına değil başta mobilite olmak üzere birçok sektöre yayılan birikimini, geliştirdiği imkanlarını bu uzun yolculuğunda Togg ile paylaşmaktan mutluluk ve gurur duyacaktır" şeklinde konuştu.