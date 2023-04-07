Togg sevkiyatından yeni görüntüler paylaşıldı

İlk teslimatların yapıldığı Togg'un sosyal medya hesabından yeni bir görüntü daha servis edilerek, sevkiyatın devam ettiği vurgulandı. Görüntülerde, Gemlik´teki Teknoloji Kampüsü´nde üretilen otomobillerin, TIR´lara yüklenerek sevkiyatının gerçekleştirildiği görüldü. Paylaşımda, "Togg Teknoloji Kampüsümüzden T10X sevkiyatları devam ediyor. Bizi izlemeye devam edin" ifadesi yer aldı.
— Togg (@Togg2022) April 7, 2023
Togg CEO'su Gürcan Karakaş da görüntülere yaptığı yorumda "Akıllı cihazlarımız yakında ülkemizin her köşesinde" ifadelerini kullandı.
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