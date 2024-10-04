Togg T10F çıktı mı? Togg T10F özellikleri nelerdir, satış fiyatı ne kadar?
Türkiye'nin otomobili Togg'un ilk sedan modeli T10F, TEKNOFEST Adana'da vatandaşların beğenisine sunulurken ziyaretçiler aracın farklı özelliklerini inceledi. Peki Togg T10F özellikleri nelerdir, satış fiyatı ne kadar?
TOGG'un sedan modeli T10F, ilk kez Adana'da düzenlenen TEKNOFEST 2024'te sergilendi. T10F'i görenler özelliklerini merak ediyor. İşte Togg T10F hakkında bilgiler
TOGG T10F ÇIKTI MI?
TOGG'un sedan modeli T10F TEKNOFEST Adana'da görücüye çıktı.
T10F, RWD (standart menzil arkadan itiş), RWD (uzun menzil arkadan itiş) ve çift motorlu olmak üzere üç farklı teknik ve iki farklı donanım özelliğiyle pazara çıkacak.
T10F'in 0-100 km/s hızlanması 4,6 saniye çift motorlu AWD (dört çeker) versiyonu ise 530 kilometreye varan bir menzil sunacak.
2025'TE SATIŞA ÇIKMASI BEKLENİYOR
Vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gören TOGG T10F modelinin 2025 yılı içerisinde önce Türkiye'de sonra Avrupa pazarında kullanıcılarla buluşması bekleniyor.
TOGG ÖZELLİKLERİ
Togg T10F, T10X gibi kullanıcısını merkeze koyan, akıllı yaşam çözümleriyle sürekli internetin içinde olan ve uzaktan güncellemelerle sürekli gelişen ve yeni kalan bir cihaz olarak tasarlandı. T10F, RWD standart menzil (arkadan itiş), RWD uzun menzil (arkadan itiş) ve çift motorlu olmak üzere 3 farklı teknik versiyon ve iki farklı donanım özelliğiyle pazara çıkacak. 160 kW/218 beygir güç ve 350 Nm tork üreten T10F RWD (arkadan itiş), iki farklı batarya seçeneğiyle 350+ ve 600 kilometreye varan menzillere sahip olacak.
Cihazın 700 Nm tork üreten çift motorlu AWD (dört çeker) versiyonu ise 530 kilometreye varan bir menzil sunmayı hedefliyor. Standart menzilli model 52,4 kWh batarya kapasitesine sahipken uzun menzilli modelde bu kapasite 88,5 kWh'ye çıkacak.