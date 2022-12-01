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Togg ve Plug and Play'den 'Akıllı Şehir' işbirliği

Togg ve inovasyon platformu Plug and Play, akıllı enerji çözümleri, akıllı şehirlerde akıllı yaşam çözümleri ve yeni mobilite hizmetleri konusunda startuplara sunduğu ekosistemi genişletmek için bir işbirliğine imza attı. Togg, bu kapsamda Türkiye’de "Akıllı Şehirler" programı için Plug and Play Türkiye ekosisteminde kurucu üye oldu

Togg ve Plug and Play'den 'Akıllı Şehir' işbirliği
HABERTURK.COM

Togg, temmuz ayında Almanya Stuttgart’ta düzenlenen Startup Autobahn Expo 2022 etkinliğinde duyurduğu inovasyon platformu Plug and Play iş birliğini farklı alanlarla büyütmek için bir adım attı.

Plug and Play ile uluslararası Mobilite Hızlandırma Programı’nı başlatıp, yine Plug and Play tarafından desteklenen açık bir inovasyon platformu olan Startup Autobahn’a üye olan Togg, Türkiye’de "Akıllı Şehirler" programı için Plug and Play Türkiye ekosisteminde kurucu üye olduğunu açıkladı.

Bilişim Vadisi’nde düzenlenen imza töreniyle Togg, Türkiye'de akıllı yaşam çözümlerini geliştirecek startupları destekleyecek.

STARTUP'LARA DESTEK VERECEK

Yapılan açıklamaya göre, Togg, "Akıllı Şehirler" programı kapsamında Plug and Play ekosisteminde yer alan ve ağırlıklı olarak akıllı enerji çözümleri, akıllı şehirlerde akıllı yaşam çözümleri ile yeni mobilite hizmetleri konusunda çalışmalar yürüten onlarca startupa atölye çalışmalarından mentorluğa pek çok konuda destek verecek.

Program kapsamında seçilecek bazı startuplar ise uluslararası ölçek büyütme programına dahil edilecek. Togg’un Plug and Play iş birliğiyle uluslararası arenaya taşıdığı Mobilite Hızlandırma Programı için de başvurular açıldı.

Togg ve Plug and Play’in mobiliteyi yeniden tanımlamaya atıfla, "ReDeFine" adıyla gerçekleştirdikleri 3 aylık proje kapsamında özellikle blok zinciri, fintech ve insurtech alanlarına odaklanılarak küresel girişimcilere mentorluk, finansal danışmanlık ve proje gibi ihtiyaç duydukları her konuda destek verilecek. Proje başvuruları 2 Ocak’a kadar alınacak.

'SÜRDÜRÜLEBİLİR DEĞER YARATIYORUZ'

Plug and Play ile iş birliği hakkında konuşan Togg CEO'su Gürcan Karakaş, mobilite ekosisteminin şekillenmesinde startupların kritik rol oynadığını aktardı.

Karakaş, "Çünkü günümüzde inovatif teknolojiler ne otomotiv sektöründe ne de kurumsal büyük şirketlerde bulunuyor. Bu inovasyonlar çoğunlukla küçük, çevik, yaratıcı girişimciler yani startuplar tarafından geliştiriliyor" ifadelerini kullandı.

Teknoloji alanında da otomobillerin birer akıllı yaşam alanları haline geldiğini kaydeden Karakaş, "Biz de ‘Togg Akıllı Yaşam’ adını verdiğimiz hizmetlerle bağlantılı bir otomobilden çok daha fazlasını sunmayı hedefliyoruz. Özellikle Akıllı Şehirler odağında akıllı enerji çözümleri, akıllı şehirlerde akıllı yaşam çözümleri ile yeni mobilite hizmetleri geliştiriyoruz. Tüm bu alanlarda startuplarla yaptığımız iş birlikleriyle sürdürülebilir değer yaratıyoruz" ifadelerini kullandı.

'TOGG HEYECAN VERİCİ BİR VİZYONA SAHİP'

Plug and Play CEO ve Kurucusu Saeed Amidi de, Togg'un bir mobilite ekosistemi oluşturarak, bir akıllı cihazdan çok daha fazlası olmak gibi heyecan verici bir vizyona sahip olduğunu belirtti.

Amidi, "Plug and Play olarak Togg ile başlattığımız bu iş birliğinin, bu vizyona giden yolda birçok başarı hikayesi yaratacağına inanıyoruz” diye konuştu.

Plug and Play Ülke ve Bölge Direktörü Lale Can Gözübüyük ise, "Hem açık inovasyona hem de ekosistemler yaratmaya bu kadar bağlı iki şirket olan Togg ve Plug and Play’in iş birliğinin çok büyük potansiyele sahip olduğuna inanıyorum" ifadelerini kullandı.

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