Togg yeni rengi 'Ayder'i tanıttı

Yerli elektrikli otomobil markası Togg, T10X modeli için yeni bir renk duyurdu. 'Ayder' adı verilen Togg'un yeni rengi yeşil oldu.

Şirketten yapılan açıklamada, "T10X’in yeni rengi Ayder ile tanışın. Karadeniz’in eşsiz yeşili, doğanın en güzel hali" ifadeleri kullanıldı.

2022 sonunda seri üretime giren, 2023'ün ilk çeyreğinde satışa sunulan Togg'un c-segment SUV modeli T10X'de bugüne kadar 6 renk seçeneği bulunuyordu.

Bunlar Gemlik mavisi, Anadolu kırmızısı, Kula grisi, Kapadokya beji, Oltu siyahı ve Pamukkale beyazı olarak açıklanıyordu.