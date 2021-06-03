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HaberlerDünyaSON DAKİKA: Togo’daki FETÖ okulları kapatıldı - Haberler
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Togo’daki FETÖ okulları kapatıldı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Togo Dışişleri Bakanı Robert Dussey ile görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada Togo’daki FETÖ ile iltisaklı okulların kapatılmasından ve Türkiye Maarif Vakfının yeni okullar açması ile ilgili mutabakatın imzalandığını duyurdu.

SON DAKİKA: Togo’daki FETÖ okulları kapatıldı - Haberler
Togo’daki FETÖ okulları kapatıldı
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HABERTURK.COM

Birleşmiş Milletler 2030 sürdürülebilir kalkınma vizyonu doğrultusunda tüm dünyada kaliteli eğitim veren ve ülkemizin eğitim alanında dünyaya açılan penceresi olan Türkiye Maarif Vakfı, önümüzdeki yıldan itibaren Togo’da da eğitim faaliyetlerine başlıyor.

Togo’nun başkenti Lomé’de bulunan FETÖ iltisaklı okulun, ülkedeki faaliyetlerini hukuka aykırı olarak sürdürdüğünün anlaşılması üzerine, Togo Eğitim Bakanlığı okulun faaliyetlerine kalıcı olarak son verildiğini duyurmuştu.

Resmî bir ziyaret için Türkiye’de bulunan Togo Dışişleri Bakanı Prof. Robert Dussey ve beraberindeki heyet 31 Mayıs 2021 tarihinde İstanbul’da bulunan Türkiye Maarif Vakfı merkezini ziyaret ettiler. Mütevelli Heyeti Üyeleri Prof. Dr. Ayşen Gürcan, Tuğba Işık Ercan ve Yönetim Kurulu Üyesi Mahmut Mustafa Özdil’in de katıldığı toplantıda Vakıf Başkanı Prof. Dr. Birol Akgün tarafından Vakfın amacı, faaliyetleri ve özellikle Afrika kıtasında eğitime katkı sağlayabilmek adına yapılan çalışmalar anlatıldı.

Görüşmenin ardından bugün Ankara’da, Togo Cumhuriyeti ve Türkiye Maarif Vakfı arasında Vakfın Togo’da eğitim faaliyetine başlamasına ilişkin bir Mutabakat Zaptı imzalandı. Togo Dışişleri Bakanı Prof. Robert Dussey ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu tarafından imzalanan ve Türkiye Maarif Vakfının hukuki statüsünü tanıyan, 2021-2022 öğretim yılında Lome’de Uluslararası Maarif Okulu’nun açılmasını ve kapatılan okulun öğrencilerinin eğitim hayatları aksamadan devam edebilmelerini öngören anlaşma uyarınca, Türkiye Maarif Vakfı Togo’nun başkenti Lomé’de eğitim faaliyeti yürütmek için çalışmalara başlayacak.

Bakan Çavuşoğlu imza törende yaptığı açıklamada, Togo’daki FETÖ ile iltisaklı okulların kapatılmasından ve Türkiye Maarif Vakfının yeni okullar açması ile ilgili mutabakatın imzalanmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek “Türkiye Maarif Vakfı anlaşmasını da imzaladık. Maarif Vakfı'nın Togo'da yeni okullar açılması için Togo'nun desteğine ihtiyacımız var. Ayrıca Togo'nun FETÖ'yle mücadelemize verdiği desteği takdirle karşıladığımızı vurgulamak isterim. FETÖ iltisaklı okulun kapatıldığını dostum Robert bana söyledi. Kendisine ve Togo hükümetine şükranlarımızı sunuyoruz. Biz de eğitim konusunda Türkiye Maarif Vakfımızla birlikte Togo'ya destek vermeye devam edeceğiz." diye konuştu.

Bakanı Dussey ise, Togo’nun başkenti Lomé’de hukuka aykırı olarak faaliyet gösteren FETÖ iltisaklı okulun kapatıldığını açıkladı. Bakan Dussey "Sizin desteğinizle bu seneye kadar bu okullarda olan çocuklar, seneye tekrar okullar açıldığında Türkiye Maarif Vakfıyla birlikte mükemmel bir eğitime kavuşacaklar inşallah. Çocuklarımızın iyi bir eğitim almasını sağlayacağız" diye konuştu.

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