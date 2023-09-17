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        Tokat'ta Off Road Şenliği gerçekleştirildi

        TOKATBelediyesi ve Tokat Extreme Off-Road Kulübü tarafından düzenlenen 5'inci Geleneksel Off-Road Şenliği, renkli görüntülere sahne oldu. 

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.09.2023 - 16:28 Güncelleme: 17.09.2023 - 16:30
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        Tokat'ta Off Road Şenliği gerçekleştirildi
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        TOKATBelediyesi ve Tokat Extreme Off-Road Kulübü tarafından düzenlenen 5'inci Geleneksel Off-Road Şenliği, renkli görüntülere sahne oldu. 

        Tokat Belediyesi, Tokat Extreme Off Road Kulübü, Ülke genelinden 90 Off-Road aracının katıldığı şenliklere vatandaşlar da yoğun ilgi gösterdi. Vatandaşlar, heyecan dolu müsabakaları izlemek için parkuru gören tepeleri ve parkurun etrafındaki izleme alanlarını doldurdu. Pilotlar, 2 kilometrelik parkuru en kısa sürede tamamlamak için birbirleriyle yarıştı.

        Tokat Extreme Off-Road Kulübü Başkanı Serkan Özcan, ''5. Geleneksel Tokat Belediyesi ve Tokat Extreme Off-Road Kulübü'nün düzenlediği OFF-Road etkinliklerindeyiz. 57 ilden 90 yarışmacı ve 500 tane katılım sağlayan araç var, bin 500 kişilik misafirimiz var. Bu yıl farklı bir şey yaptık. Güvenlik önlemlerimizi tam aldık ve 2 aracı ayrı şeritlerde birbirleri ile bağlantısı olmadan tekrar yarıştırıyoruz. Çok eğlenceli geçiyor, halktan katılım çok fazla. Gelen illere, bizi destekleyen Tokat halkına ve bizi destekleyen Tokat büyüklerine çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

         

        DHA-Spor - Türkiye-Tokat - Fatih YILMAZ

        2023-09-17 16:28:01

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