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        Domuz nöbetinde yanlışlıkla oğlunu öldüren baba: Hışırtı gelince ateş ettim 

        TOKAT'tabahçesine domuz girmemesi için nöbet tutarken yanlışlıkla oğlu Abidin Doğan'ı (50) vurarak öldüren Rıza Doğan (81), adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Doğan, jandarmadaki ifadesinde, "Oğlum önceden, beni cep telefonuyla arayıp, 'Geliyorum' diyordu. Bu sefer aramadı. Ağaçların olduğu kısımdan hışırtı gelince domuz sandım, ateş ettim" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.10.2023 - 12:33 Güncelleme: 12.10.2023 - 12:35
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        Domuz nöbetinde yanlışlıkla oğlunu öldüren baba: Hışırtı gelince ateş ettim 
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        TOKAT'tabahçesine domuz girmemesi için nöbet tutarken yanlışlıkla oğlu Abidin Doğan'ı (50) vurarak öldüren Rıza Doğan (81), adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Doğan, jandarmadaki ifadesinde, "Oğlum önceden, beni cep telefonuyla arayıp, 'Geliyorum' diyordu. Bu sefer aramadı. Ağaçların olduğu kısımdan hışırtı gelince domuz sandım, ateş ettim" dedi.

        Olay, dün Akyamaç köyünde yaşandı. Rıza Doğan ve oğlu Abidin Doğan, köydeki ceviz fidanlarının bulunduğu alana giren domuzlar için geceleri nöbet tutmaya başladı. Ceviz fidanlarının arasında gezen Abidin Doğan, babasının yanına doğru yürüdü. Oğlunu fark etmeyen Rıza Doğan, av tüfeğini ateşledi. Tüfekten çıkan fişekler, Abidin Doğan'ın göğüs bölgesine isabet etti. Oğlunu vurduğunu fark eden Rıza Doğan, durumu sağlık ekiplerine ve yakınlarına bildirdi. İhbarla bölgeye sevk edilen sağlık görevlilerinin kontrolünde öldüğü belirlenen Abidin Doğan'ın cesedi, otopsi için Tokat Devlet Hastanesi'nin morguna götürüldü.

        Oğlunu yanlışlıkla vurduğunu belirten Rıza Doğan, jandarma tarafından gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Doğan, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Doğan, jandarmadaki ifadesinde, "Oğlum ters istikametten geldi, oğlum önceden gelirken beni cep telefonuyla arayıp, 'Geliyorum' diyordu. Bu sefer telefonla aramadı. Ağaçların olduğu kısımdan da hışırtı gelince domuz sandım, ateş ettim. Böyle olacağını bilmiyordum" dedi.

        Ölen evli ve 2 çocuk babası Abidin Doğan ise dün akşam saatlerinde Akyamaç köyünde toprağa verildi.

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