Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Tokat Haberleri

        'Ömer Halisdemir Caddesi' adının değiştirilme kararı sonrası ihracı istenen başkan partiden istifa etti

        TOKAT'ınSulusaray Belediye Meclisi'nde alınan 'Ömer Halisdemir Caddesi'nin adının değiştirilmesi kararı üzerine AK Parti Tokat İl Başkanlığı tarafından partiden kesin ihraç istemiyle yetkili disiplin organlarına sevk edilen Belediye Başkanı Necmettin Coruk partisinden istifa ettiğini açıkladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.10.2023 - 11:25 Güncelleme: 13.10.2023 - 11:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        'Ömer Halisdemir Caddesi' adının değiştirilme kararı sonrası ihracı istenen başkan partiden istifa etti
        ABONE OL
        ABONE OL

        TOKAT'ınSulusaray Belediye Meclisi'nde alınan 'Ömer Halisdemir Caddesi'nin adının değiştirilmesi kararı üzerine AK Parti Tokat İl Başkanlığı tarafından partiden kesin ihraç istemiyle yetkili disiplin organlarına sevk edilen Belediye Başkanı Necmettin Coruk partisinden istifa ettiğini açıkladı.

        Sulusaray Belediyesi ağustos ayı belediye meclis toplantısında, meclis üyelerinin oy çokluğu ile ilçede bulunan 15 Temmuz Kahramanı Şehit Astsubay Başçavuş Ömer Halisdemir'in isminin bulunduğu caddeye, ilçede 4 dönem belediye başkanlığı yapan Şahin Hasgül'ün isminin verilmesi kararına tepkiler geldi. AK Parti Tokat İl Başkanlığı tarafından partiden kesin ihraç istemiyle yetkili disiplin organlarına sevk edilen Belediye Başkanı Necmettin Coruk partisinden istifa ettiğini açıkladı.

        Başkan Coruk açıklamasında, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleri kıymetli Sulusaray halkımızın destekleri ile 2019 yılından bu yana Sulusaray ilçesi Belediye Başkanlığı görevini yürütmekteyim. Amacı memleket sevdası olan, hizmet yoluyla bize öncülük eden Sayın Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a ilçeme hizmet etmek için şahsıma verdiği imkanlardan dolayı en derin saygılarımı sunar ve teşekkür ederim. Ancak son dönemlerde yaşanan talihsiz olaylardan dolayı 2002 yılından bu yana kadim bir üyesi bulunduğum tüm değerlerine saygı ve içtenlikle bağlı kaldığım AK Parti ailesine zarar vermemek adına partimden istifa ediyorum" ifadelerine yer verdi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Gazze sınırında tank hareketliliği
        Gazze sınırında tank hareketliliği
        İsrail'in Ankara Büyükelçisi Habertürk'e konuştu
        İsrail'in Ankara Büyükelçisi Habertürk'e konuştu
        İsrail'den BM'ye Gazze talebi: 24 saat içinde...
        İsrail'den BM'ye Gazze talebi: 24 saat içinde...
        Üç günde şah-mat!
        Üç günde şah-mat!
        Büyükçekmece'de polisi şehit eden çeteye operasyon!
        Büyükçekmece'de polisi şehit eden çeteye operasyon!
        "Bir Vincenzo Montella filmi: İtalyan işi"
        "Bir Vincenzo Montella filmi: İtalyan işi"
        Şarkıcı Banu Parlak'ın güzellik merkezi kurşunlanmıştı! Tetikçilerin izi 'Daltonlar'a uzandı!
        Şarkıcı Banu Parlak'ın güzellik merkezi kurşunlanmıştı! Tetikçilerin izi 'Daltonlar'a uzandı!
        Tarihin en büyük halka arzı
        Tarihin en büyük halka arzı
        İrlandalı kadının şüpheli ölümü!
        İrlandalı kadının şüpheli ölümü!
        Ankara'nın başkent oluşunun 100'üncü yıldönümü
        Ankara'nın başkent oluşunun 100'üncü yıldönümü
        Letonya'yı yen, bileti kap!
        Letonya'yı yen, bileti kap!
        Ünlülerden Filistin'e destek mesajları
        Ünlülerden Filistin'e destek mesajları
        Yolcu otobüsü devrildi! Can kayıpları var!
        Yolcu otobüsü devrildi! Can kayıpları var!
        AYM’den maaş zammı iptali
        AYM’den maaş zammı iptali
        Dehşeti yaşatmak isteyen yolcuyu kaptan durdurdu!
        Dehşeti yaşatmak isteyen yolcuyu kaptan durdurdu!
        10 yıldır haberi var
        10 yıldır haberi var
        Böyle dede olmaz olsun! 44.5 yıl hapis!
        Böyle dede olmaz olsun! 44.5 yıl hapis!
        Mevduat faizi %45.5, kredi faizi %50
        Mevduat faizi %45.5, kredi faizi %50
        FTX davasında şok itiraflar
        FTX davasında şok itiraflar
        Mona Lisa'da "nadir" bileşim!
        Mona Lisa'da "nadir" bileşim!

        Benzer Haberler

        Turhal'da Cumhuriyet Bayramı hazırlıkları için toplantı yapıldı
        Turhal'da Cumhuriyet Bayramı hazırlıkları için toplantı yapıldı
        Domuz nöbetinde yanlışlıkla oğlunu öldüren baba: Hışırtı gelince ateş ettim...
        Domuz nöbetinde yanlışlıkla oğlunu öldüren baba: Hışırtı gelince ateş ettim...
        CHP Genel Başkan adayı Özgür Özel, Tokat'ta konuştu:
        CHP Genel Başkan adayı Özgür Özel, Tokat'ta konuştu:
        CHP'li Özel: Kimse bizden farklı bir rekabet beklemesin (2)
        CHP'li Özel: Kimse bizden farklı bir rekabet beklemesin (2)
        Tokat'ta uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı
        Tokat'ta uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı
        Başçiftlik Hükümet Konağı inşaatı başladı
        Başçiftlik Hükümet Konağı inşaatı başladı