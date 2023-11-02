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        Kazada ölen elektrik dağıtım şirketi bölge müdürü toprağa verildi

        ANTALYA´nınAlanya ilçesinde trafik kazasında hayatını kaybeden Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. (AEDAŞ) Antalya Doğu Bölge Müdürü Murat Akın Akkan (37) Tokat´ta toprağa verildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.11.2023 - 13:31 Güncelleme: 02.11.2023 - 13:35
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        Kazada ölen elektrik dağıtım şirketi bölge müdürü toprağa verildi
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        ANTALYA´nınAlanya ilçesinde trafik kazasında hayatını kaybeden Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. (AEDAŞ) Antalya Doğu Bölge Müdürü Murat Akın Akkan (37) Tokat´ta toprağa verildi.

        Kaza, dün saat 08.00 sıralarında Alanya ilçesi Uğrak Mahallesi´nde meydana geldi. AEDAŞ Antalya Doğu Bölge Müdürü Murat Akın Akkan´ın kontrolünü yitirdiği 06 CDC 063 plakalı otomobil, şarampole devrildi. Akkan, kazada hayatını kaybetti.

        Evli ve 1 çocuk babası olan Murat Akın Akkan için memleketi Tokat´ta cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye Tokat milletvekilleri Mustafa Arslan ve Cüneyt Aldemir ile Akkan´ın yakınları katıldı. Akkan, Ali Paşa Camii´nde öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Erenler Mezarlığı´nda toprağa verildi.

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