Kazada ölen elektrik dağıtım şirketi bölge müdürü toprağa verildi

ANTALYA´nınAlanya ilçesinde trafik kazasında hayatını kaybeden Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. (AEDAŞ) Antalya Doğu Bölge Müdürü Murat Akın Akkan (37) Tokat´ta toprağa verildi.

Kaza, dün saat 08.00 sıralarında Alanya ilçesi Uğrak Mahallesi´nde meydana geldi. AEDAŞ Antalya Doğu Bölge Müdürü Murat Akın Akkan´ın kontrolünü yitirdiği 06 CDC 063 plakalı otomobil, şarampole devrildi. Akkan, kazada hayatını kaybetti.

Evli ve 1 çocuk babası olan Murat Akın Akkan için memleketi Tokat´ta cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye Tokat milletvekilleri Mustafa Arslan ve Cüneyt Aldemir ile Akkan´ın yakınları katıldı. Akkan, Ali Paşa Camii´nde öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Erenler Mezarlığı´nda toprağa verildi.