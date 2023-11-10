Tokat´ta tefecilik operasyonu: 5 gözaltı
TOKAT´ınErbaa ilçesinde düzenlenen operasyonda, tefecilik yaptıkları suçlamasıyla 5 kişi gözaltına alındı.
TOKAT´ınErbaa ilçesinde düzenlenen operasyonda, tefecilik yaptıkları suçlamasıyla 5 kişi gözaltına alındı.
Erbaa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri alınan bir ihbar doğrultusunda ilçede tefecilik suçlarına karşı inceleme başlattı. Yaklaşık 11 aydır devam eden takibin ardından 7 Kasım'da polis ekipleri belirledikleri 5 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan baskınlarda çok sayıda senet, satış sözleşmesi ve borçların yazılı olduğu ajanda ele geçirildi, İ.B., İ.G., K.G., E.Y., M.K. gözaltına alındı.
1´i kadın 5 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından tefecilik yaptıkları suçlamasıyla bugün adliyeye sevk edildi.
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