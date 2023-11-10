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        Tokat´ta tefecilik operasyonu: 5 gözaltı

        TOKAT´ınErbaa ilçesinde düzenlenen operasyonda, tefecilik yaptıkları suçlamasıyla 5 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.11.2023 - 12:28 Güncelleme: 10.11.2023 - 12:30
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        Tokat´ta tefecilik operasyonu: 5 gözaltı
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        TOKAT´ınErbaa ilçesinde düzenlenen operasyonda, tefecilik yaptıkları suçlamasıyla 5 kişi gözaltına alındı.

        Erbaa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri alınan bir ihbar doğrultusunda ilçede tefecilik suçlarına karşı inceleme başlattı. Yaklaşık 11 aydır devam eden takibin ardından 7 Kasım'da polis ekipleri belirledikleri 5 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan baskınlarda çok sayıda senet, satış sözleşmesi ve borçların yazılı olduğu ajanda ele geçirildi, İ.B., İ.G., K.G., E.Y., M.K. gözaltına alındı.

        1´i kadın 5 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından tefecilik yaptıkları suçlamasıyla bugün adliyeye sevk edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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