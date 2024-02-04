Köyde heyelan; evlerin duvarları ve yollarda çatlaklar oluştu, cami yıkıldı (3)

CAMİDE YIKILDI

Tokat'ın Niksar ilçesine bağlı Günebakan köyünde 4 gün önce yaşanan heyelan nedeniyle köydeki birçok evin duvarlarında ve yollarda çatlaklar oluştu. İhbar üzerine köye sevk edilen AFAD ekipleri, evlerde inceleme yaptı. Bazı evler tahliye edildi. Saat 22.00 sıralarında heyelandan kaynaklı ibadete kapatılan vakıflara ait Günebakan köyü merkez caminin minaresi bir evin üzerine yıkıldı. Yaşanan olayda evlerin boşaltılmasından dolayı can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, maddi hasar meydana geldi. Gece saatlerinde ise heyelan nedeniyle ağır hasar alan cami de yıkıldı. O anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.