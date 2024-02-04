Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tokat Haberleri

        Köyde heyelan; evlerin duvarları ve yollarda çatlaklar oluştu, cami yıkıldı (3)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.02.2024 - 03:38 Güncelleme: 04.02.2024 - 03:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Köyde heyelan; evlerin duvarları ve yollarda çatlaklar oluştu, cami yıkıldı (3)
        ABONE OL
        ABONE OL

        CAMİDE YIKILDI

        Tokat'ın Niksar ilçesine bağlı Günebakan köyünde 4 gün önce yaşanan heyelan nedeniyle köydeki birçok evin duvarlarında ve yollarda çatlaklar oluştu. İhbar üzerine köye sevk edilen AFAD ekipleri, evlerde inceleme yaptı. Bazı evler tahliye edildi. Saat 22.00 sıralarında heyelandan kaynaklı ibadete kapatılan vakıflara ait Günebakan köyü merkez caminin minaresi bir evin üzerine yıkıldı. Yaşanan olayda evlerin boşaltılmasından dolayı can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, maddi hasar meydana geldi. Gece saatlerinde ise heyelan nedeniyle ağır hasar alan cami de yıkıldı. O anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.  

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        Gaziantep'te helikopter düştü: 2 şehit
        Gaziantep'te helikopter düştü: 2 şehit
        Sultanbeyli'de kaza: 12 yaralı
        Sultanbeyli'de kaza: 12 yaralı
        Heyelan bina ve yolları vurdu
        Heyelan bina ve yolları vurdu
        MİT Müsteşarı Kalın, Hamas lideriyle görüştü
        MİT Müsteşarı Kalın, Hamas lideriyle görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Hatay adaylarını tanıttı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Hatay adaylarını tanıttı
        Akdeniz'de Fener alayı!
        Akdeniz'de Fener alayı!
        Eğitimde müfredat değişikliği yolda
        Eğitimde müfredat değişikliği yolda
        "5'li savunma ve yüksek tansiyon"
        "5'li savunma ve yüksek tansiyon"
        "Yıl sonuna kadar 200 bin evi teslim edeceğiz"
        "Yıl sonuna kadar 200 bin evi teslim edeceğiz"
        "Güçlü oyun, güçlü Fenerbahçe!"
        "Güçlü oyun, güçlü Fenerbahçe!"
        ‘Palalı Sabri’ cinayetinin detayları ortaya çıktı
        ‘Palalı Sabri’ cinayetinin detayları ortaya çıktı
        Yayın hakları için 5 kurum şartname aldı
        Yayın hakları için 5 kurum şartname aldı
        İşte hem en çok sevilen hem de "asla yemem" denilen çorba
        İşte hem en çok sevilen hem de "asla yemem" denilen çorba
        Ali Koç: Haziran ayında yeni bir başkanımız olacak
        Ali Koç: Haziran ayında yeni bir başkanımız olacak
        İşte Türkiye'nin Heidi'si Hamdu Sena'nın hedefi
        İşte Türkiye'nin Heidi'si Hamdu Sena'nın hedefi
        Göç etmeyen tek köy neslini kurtardı!
        Göç etmeyen tek köy neslini kurtardı!
        Icardi'ye yapılan penaltı mı?
        Icardi'ye yapılan penaltı mı?
        46 yıl gecikmeli Kızıl Meydan hatırası
        46 yıl gecikmeli Kızıl Meydan hatırası
        Gişede başarılı 10 müzisyen biyografisi
        Gişede başarılı 10 müzisyen biyografisi
        "Bütün kodumu Yeşilçam'dan aldım"
        "Bütün kodumu Yeşilçam'dan aldım"

        Benzer Haberler

        Köyde heyelan; evlerin duvarları ve yollarda çatlaklar oluştu (2)
        Köyde heyelan; evlerin duvarları ve yollarda çatlaklar oluştu (2)
        Tokat'ta heyelan tehlikesi bulunan köydeki caminin minaresi devrildi
        Tokat'ta heyelan tehlikesi bulunan köydeki caminin minaresi devrildi
        Köyde heyelan; evlerin duvarları ve yollarda çatlaklar oluştu
        Köyde heyelan; evlerin duvarları ve yollarda çatlaklar oluştu
        AK Parti Tokat Milletvekili Cüneyt Aldemir Diş Hekimliği Fakültesi ziyaret...
        AK Parti Tokat Milletvekili Cüneyt Aldemir Diş Hekimliği Fakültesi ziyaret...
        Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü Yılmaz'a ziyaret
        Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü Yılmaz'a ziyaret
        Tokat'ta kar etkili oluyor
        Tokat'ta kar etkili oluyor