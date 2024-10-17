12 yaşındaki Dursun Efe'yi öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası

TOKAT'ınTurhal ilçesinde Dursun Efe Andıç'ı (12) bıçaklayarak öldüren Umut Göçgen (22) 2 suçtan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, 23 Ekim 2023'te Turhal ilçesinde meydana geldi. Gürsel Mahallesi'nde annesi Aslıhan Güneş ile yaşayan, Şehit Dursun Yöntem Ortaokulu 6'ncı sınıf öğrenci Dursun Efe Andıç, okuldan eve geldikten sonra bisiklet sürmek için dışarı çıktı. Turhal Devlet Hastanesi'nde işçi olarak çalışan ve eşinden boşanan Aslıhan Güneş, akşam eve geldiğinde oğlunu göremeyince cep telefonu ile ulaşmaya çalıştı. Oğluna ulaşamayan Güneş, Turhal İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne giderek kayıp başvurusunda bulundu.

BİSİKLETİ BULUNDU İhbar sonrası arama çalışması başlatılırken, 24 Ekim 2023'te Dursun Efe Andıç'ın bisikleti bulundu. Dursun Efe Andıç'ın Umut Göçgen ile birlikte olduğunu tespit eden ekipler, şüpheliyi gözaltına aldı. Umut Göçgen sorgusunda, Andıç ile tartıştıktan sonra öldürdüğünü itiraf ederek, cesedini bisikletten yaklaşık 1 kilometre uzaklıktaki Arapbağları mevkisinde ağaçlık alanda olduğunu söyledi. Polis ekipleri, Göçgen'in tarif ettiği yerden Andıç'ın cansız bedenini buldu. Umut Göçgen, 25 Eylül 2023'te işlemleri sonrası tutuklandı.