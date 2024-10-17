Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tokat Haberleri

        12 yaşındaki Dursun Efe'yi öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası

        TOKAT'ınTurhal ilçesinde Dursun Efe Andıç'ı (12) bıçaklayarak öldüren Umut Göçgen (22) 2 suçtan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.10.2024 - 14:08 Güncelleme: 17.10.2024 - 14:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        12 yaşındaki Dursun Efe'yi öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası
        ABONE OL
        ABONE OL

        TOKAT'ınTurhal ilçesinde Dursun Efe Andıç'ı (12) bıçaklayarak öldüren Umut Göçgen (22) 2 suçtan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

        Olay, 23 Ekim 2023'te Turhal ilçesinde meydana geldi. Gürsel Mahallesi'nde annesi Aslıhan Güneş ile yaşayan, Şehit Dursun Yöntem Ortaokulu 6'ncı sınıf öğrenci Dursun Efe Andıç, okuldan eve geldikten sonra bisiklet sürmek için dışarı çıktı. Turhal Devlet Hastanesi'nde işçi olarak çalışan ve eşinden boşanan Aslıhan Güneş, akşam eve geldiğinde oğlunu göremeyince cep telefonu ile ulaşmaya çalıştı. Oğluna ulaşamayan Güneş, Turhal İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne giderek kayıp başvurusunda bulundu.

        BİSİKLETİ BULUNDU

        İhbar sonrası arama çalışması başlatılırken, 24 Ekim 2023'te Dursun Efe Andıç'ın bisikleti bulundu. Dursun Efe Andıç'ın Umut Göçgen ile birlikte olduğunu tespit eden ekipler, şüpheliyi gözaltına aldı. Umut Göçgen sorgusunda, Andıç ile tartıştıktan sonra öldürdüğünü itiraf ederek, cesedini bisikletten yaklaşık 1 kilometre uzaklıktaki Arapbağları mevkisinde ağaçlık alanda olduğunu söyledi. Polis ekipleri, Göçgen'in tarif ettiği yerden Andıç'ın cansız bedenini buldu. Umut Göçgen, 25 Eylül 2023'te işlemleri sonrası tutuklandı.

        HERHANGİ BİR İNDİRİM YAPILMADI

        Tutuklu sanık Umut Göçgen, bugün Zile Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına SEGBİS aracılığıyla katıldı. Son savunmasını yapan Göçgen, "Suçsuzum, beraatimi talep ederim" dedi. Mahkeme heyeti, Umut Göçgen hakkında 'Çocuğa karşı kasten öldürme' ve 'Canavarca hisle kasten öldürme' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Cezada herhangi bir indirim yapılmadı. Ayrıca sanığa 'Kişinin ölmesinden yararlanarak hırsızlık' suçundan 5 yıl hapis cezası verildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Bütçe ayık kaldı
        Bütçe ayık kaldı
        Vekilcell!
        Vekilcell!
        Kerem'in Filistin mesajı manşetlerde!
        Kerem'in Filistin mesajı manşetlerde!
        O anlar kamerada! Polise kâbusu yaşattı!
        O anlar kamerada! Polise kâbusu yaşattı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti
        Hücre Atlası: Cildin yaşlanmasını geciktirebilecek yeni bir yöntem keşfedildi
        Hücre Atlası: Cildin yaşlanmasını geciktirebilecek yeni bir yöntem keşfedildi
        Rashica'nın yerine kim oynayacak?
        Rashica'nın yerine kim oynayacak?
        Âşıklar ilk kez görüntülendi
        Âşıklar ilk kez görüntülendi
        21 aylık bebek uyuyordu! Kreşte tokat dehşetine tutuklama!
        21 aylık bebek uyuyordu! Kreşte tokat dehşetine tutuklama!
        İşte ilk ‘vergi yüzsüzleri’ listesi
        İşte ilk ‘vergi yüzsüzleri’ listesi
        "Kendimi odaya kilitledim"
        "Kendimi odaya kilitledim"
        Zeytinyağını boyamışlar
        Zeytinyağını boyamışlar
        Polis inceleme başlattı! Öldüren temizlik!
        Polis inceleme başlattı! Öldüren temizlik!
        Meryem'i 5 kurşunla katletmişti! Son sözü soruldu!
        Meryem'i 5 kurşunla katletmişti! Son sözü soruldu!
        Milli araya Fenerbahçeliler damga vurdu!
        Milli araya Fenerbahçeliler damga vurdu!
        Güney Kore, Kuzey için artık 'resmi' düşman
        Güney Kore, Kuzey için artık 'resmi' düşman
        Bireysel silahlanmadaki durum
        Bireysel silahlanmadaki durum
        Yurt dışından gayrimenkul alımı yine rekora koşuyor
        Yurt dışından gayrimenkul alımı yine rekora koşuyor
        Harris'in Fox News ile ilk röportajı hararetli geçti
        Harris'in Fox News ile ilk röportajı hararetli geçti

        Benzer Haberler

        Tokat'ta 12 yaşındaki çocuğu öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis c...
        Tokat'ta 12 yaşındaki çocuğu öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis c...
        Tokat'ta mezarlıklarda bakım çalışmaları yapıldı
        Tokat'ta mezarlıklarda bakım çalışmaları yapıldı
        Tokat'ta iş yerine giren otomobilin sürücüsü yaralandı
        Tokat'ta iş yerine giren otomobilin sürücüsü yaralandı
        GÜNCELLEME - Tokat'ta 17 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kal...
        GÜNCELLEME - Tokat'ta 17 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kal...
        Tokat'ta 17 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
        Tokat'ta 17 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
        18 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
        18 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı